جهان تشنه عدالت است/ترور شهید سلیمانی جرقه اعتراضات علیه استکبار

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی دوشنبه شب در دیدار با مداحان خراسان‌جنوبی با اشاره به شرایط امروز جهان، اظهار کرد: امروزه در دنیا حق‌طلبی و عدالت‌خواهی به عنوان یک حرکت مؤثر پذیرفته شده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: آنچه در ایام اربعین سید و سالار شهیدان نه تنها در بین شیعیان و مسلمانان که در عرصه بین‌المللی در زمینه شوق پیاده‌روی کربلا رخ می‌دهد نشانه‌ای از این عدالت‌خواهی است.

عبادی با بیان اینکه مردم دنیا کربلا را جلوه‌ای از حق و عدالت می‌دانند، ادامه‌داد: همه این موارد نشان می‌دهد که دنیا آماده پذیرش حکومت جهانی حق و عدالت می‌شود.

وی افزود: امروزه در خود آمریکا نیز اعتراضاتی علیه ترامپ و جنایت او درباره سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی رخ می‌دهد و در فرانسه نیز از یک سال گذشته تاکنون به صورت مستمر هر هفته تظاهرات صورت می‌گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی با اشاره به تشییع باشکوه شهید قاسم سلیمانی در شهرهای اهواز، مشهد، تهران و قم و اعتراضات در برخی از کشورهای دنیا علیه ترور شهید سلیمانی، گفت: مردم دنیا منتظر یک جرقه برای اعتراض علیه ظلم و استکبار هستند.

عبادی اظهارکرد: این اعتراضات علی‌رغم همه تبلیغات، دروغ‌ها، افتراها و تحریم‌ها و کشاندن مردم به شهوت پرستی ها رخ می‌دهد.

وی با تأکید بر اهمیت کار فرهنگی مداحان بیان‌کرد: هر چند تاکنون اقدامات هیئت‌های مذهبی و مداحان موجب خشم دشمن شده ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب و ایده‌آل در زمینه فعالیت‌های هیئت‌های مذهبی و مداحان فاصله داریم.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی گفت: امروزه نیازهای جامعه، جوانان و مردم با گذشته متفاوت شده است و متولیان هیئت‌های مذهبی و مداحان در انجام مسئولیت خطیر فرهنگی خود باید این موضوع مهم را مد نظر قرار دهند.

عبادی با تأکید بر اینکه محتوای کار مداحان باید پیامی دقیق و مطلوب داشته باشد، اظهارکرد: مداحان در میدان حب و عشق به ولایت قافله‌سالار هستند و از این جهت نباید بدون تخصص، برنامه، طرح و نظارت کار انجام دهند.

وی خطاب به مداحان بیان‌کرد: در عین آنکه نوآوری‌های معقول و تخصصی در فعالیت خود دارید ولی روش‌های سنتی عزاداری را در ایام فاطمیه فراموش نکنید.