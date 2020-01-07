به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد رضایی دوشنبه شب در مراسم دیدار مداحان با نماینده ولیفقیه در خراسانجنوبی اظهار کرد: سه عنصر مهم مردم، مداح و روحانی در اختیار هیأتهای مذهبی است و از این جهت در عرصه فرهنگی و اجتماعی میتوانند بسیار تأثیرگذار باشند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسانجنوبی با تأکید بر نقشآفرینی هیأتهای مذهبی در حوزه آسیبهای اجتماعی بیانکرد: حدود هزار و ۳۰۰ هیأت مذهبی وجود دارد که اگر هر کدام فقط در پیشگیری از یک طلاق نقشآفرینی کنند، اتفاق شگرفی در حوزه خانواده رخ خواهد داد.
رضایی ادامهداد: باید در هیأت، اندیشه ما تربیت انسان مؤمن، متعهد و انقلابی چون شهید حججی باشد چرا که مسیر انقلاب از راه اهل بیت (ع) جدا نیست.
وی با تأکید بر اینکه در هیأت باید در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نیز فعالیت کنیم، افزود: از طرف دیگر در هیأتهای مذهبی باید در راستای، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت باورهای مردم کار کرده و آنان را با حلال و حرام الهی آشنا کنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسانجنوبی گفت: در راستای تبدیل شدن هیأت به یک هیأت طراز انقلاب اسلامی باید آن را تبدیل به یک درمانگاه دردهای اجتماعی کنیم.
رضایی یادآور شد: یکی از طرحهای بسیار خوب در مساجد، طرح هر مسجد یک حقوق دان بود که امیدواریم در تمامی مساجد اجرایی شود.
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