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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۷:۲۸

رایزنی «مایک پمپئو» با معاون وزیر دفاع عربستان

رایزنی «مایک پمپئو» با معاون وزیر دفاع عربستان

معاون وزیر دفاع عربستان که به آمریکا سفر کرده، با وزیر خارجه این کشور دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «خالد بن سلمان» معاون وزیر دفاع عربستان که در رأس هیأتی سعودی وارد آمریکا شده است با وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد.

خالد بن سلمان پس از این دیدار گفت: با مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا درباره آنچه که برای حفظ امنیت و صلح در منطقه می‌تواند انجام شود، گفتگو کردم.

هدف معاون وزیر دفاع عربستان از سفر به آمریکا و دیدار با مقامات این کشور گفتگو درباره روابط دوجانبه و مسائل مورد اهتمام دو کشور بوده است.

گفتنی است، وعده ایران برای گرفتن انتقام خون شهید سلیمانی و همرزمانش از آمریکا موجی از ترس و وحشت را بر صفوف آمریکایی‌ها و متحدانش حاکم ساخته است.

کد مطلب 4818782

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