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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۷:۲۸

رایزنی «عبدالمهدی» و «مرکل» درباره طرح خروج بیگانگان از عراق

رایزنی «عبدالمهدی» و «مرکل» درباره طرح خروج بیگانگان از عراق

نخست وزیر عراق در تماس تلفنی با صدراعظم آلمان در خصوص طرح اخیر پارلمان مبنی بر لزوم خروج بیگانگان از عراق، گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق به صورت تلفنی با «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، نخست وزیر عراق در تماس تلفنی با صدراعظم آلمان در خصوص طرح اخیر پارلمان مبنی بر لزوم خروج بیگانگان از عراق، گفتگو کرد.

طبق اعلام رسانه‌های عراقی، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان بر حمایت از امنیت و ثبات عراق و اهمیت ادامه همکاری میان عراق و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تأکید کرد.

گفتنی است، آلمان از جمله کشورهایی است که در خصوص حادثه ترور شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس توسط تروریست‌های آمریکایی، موضع خصمانه‌ای اتخاذ کرده است.

کد مطلب 4818783

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