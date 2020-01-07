خبرگزاری مهر - گروه ورزشی - بهاره سلطانی: جاده شمشک به دیزین که از آن به عنوان جاده مرگ نام برده می‌شود تاکنون قربانیان زیادی داشته است. اواسط دی ماه سال گذشته بود که یکی از کارکنان عملیات برفروبی و پاکسازی این جاده جان خود را از دست داد و هیچ گاه هم در پاسخ به پرسش‌های متعدد رسانه‌ها، مشخص نشد مقصر اصلی این حادثه کیست.

خطری که کسی مسئولیتش را نمی‌پذیرد

«بهمن» در این جاده بزرگترین تهدید برای به خطر انداختن جان مردمی است که خواه برای رسیدن به پیست اسکی دیزین و خواه برای برفروبی و پاکسازی در آن حضور دارند. نکته قابل تأمل در خصوص این جاده این است که تقریباً همه نهادهای دخیل در آن پیش از آغاز فصل اسکی با نامه‌ای کتبی خبر از عدم استاندارد و ناایمن بودن آن می‌دهند تا در صورت بروز حادثه احتمالی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. اما آیا هیچ نهاد ناظر و بازدارنده ای برای عدم بازگشایی این جاده در شرایط خطرناک به ویژه پس از بارش‌های سنگین وجود ندارد؟

پای فدراسیون اسکی هم در میان است

امسال در اتفاقی مناسب و لازم، پیست اسکی دیزین به فدراسیون این رشته واگذار شد. طبیعی است که فدراسیون اسکی به عنوان متولی این رشته نیاز به داشتن حداقل یک پیست اسکی به ویژه برای برگزاری بدون دردسر و بی منت تمرینات و اردوهای تیم‌های ملی خود و البته مکانی برای درآمدزایی دارد اما فراموش نکنیم پیش از آن باید جان و سلامت اسکی بازان علاقه مند به اسکی در این پیست تأمین شود.

در حالی که پروژه واگذاری پیست اسکی دیزین به فدراسیون تا همین اوایل فصل اسکی جدید ادامه داشت برخی از کارمندان این پیست در اظهاراتی عجیب نسبت به ایمن سازی و استاندارد سازی کامل دیزین صحبت می‌کنند. اظهاراتی که لازم است با سند و مدرک صحت آن مشخص شود نه با ادعا!

تغییری صورت نگرفته است!

جاده شمشک به دیزین همان جاده سال گذشته است، با همان خطرات، همان ریسک‌ها و البته متأسفانه با همان رویه سال گذشته نسبت به بازگشایی آن اقدام شده است. این در حالی است که انتظار می‌رود امسال با توجه به اینکه فدراسیون پیست اسکی دیزین را بر عهده گرفته است تغییر رویه‌ای در بازگشایی این جاده خطرآفرین اتخاذ شود.

سال‌های قبل این طور استنباط می‌شد که بهره بردار خصوصی به دنبال منافع و درآمد خود تحت هر شرایطی نسبت به بازگشایی جاده اقدام می‌کند اما امسال با روی کار آمدن فدراسیون اسکی جامعه ورزش و علاقه مندان به این رشته انتظار دارند که حفظ جان مردم به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به بازگشایی این جاده به ویژه در روزهای با ریسک بالاتر خطرآفرینی داشته باشد.

این بار اگر اتفاقی بیفتد مستقیماً پای فدراسیون اسکی هم در میان است و شاید همین موضوع دقیقاً دغدغه این روزهای سید عبدی افتخاری رئیس باتجربه فدراسیون اسکی باشد. موضوعی که اگر همچون سال گذشته به آن بی اعتنایی شود ممکن است یک اتفاق تلخ دیگر را رقم بزند.