طرح ساماندهی مرز باشماق مریوان آماده شده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، بهمن مرادنیا در هشتمین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان ضمن تسلیت شهادت سردار سلیمانی و همرزمانش، اظهار داشت: وضعیت مرز باشماق مریوان مطلوب نیست و بر همین اساس ساماندهی آن در دستور کار قرار گرفته است و به همین منظور نیز طرح آن تهیه و آماده برگزاری مناقصه است.

وی افزود: اعتباری که برای ساماندهی مرز باشماق در نظر گرفته شده ۷۰۰ میلیارد ریال است و امیدواریم با اجرای آن این مرز سامان پیدا کند.

استاندار کردستان در ادامه به وضعیت بازارچه های مرزی نیز اشاره کرد و ادامه داد: این بازارچه ها که به دلیل تحریم ها تعطیل شده بود مجدداً دولت با ورود بیش از ۱۰۰ قلم کالا موافقت کرده که منتظر ابلاغ نوع کالاها هستیم.

مرادنیا یادآور شد: طرحی برای توسعه شهرهای مرزی در استان تهیه شده که برای اجرای آن ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم و معاون اول رئیس جمهور قول داده است تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز آن را تامین کند و اجرای این طرح می تواند تاثیر بسزایی در کاهش قاچاق و پایان پدیده کولبری ایفا کند.

وی در ادامه سخنان خود ضمن تاکید بر مبارزه با قاچاق سازمان یافته در استان، بیان کرد: کسانی که مسئول برخورد با کالای قاچاق هستند باید موضوع قاچاق را از معیشت مردم جدا بدانند و هر فعالیتی را که به قصد تامین معیشت انجام می شود را قاچاق تلقی نکنند.

استاندار کردستان همچنین بر پیگیری کسب مجوز برای صادرات دام از استان نیز تاکید کرد و گفت: ما در کردستان و در حال حاضر مصداق عینی قاچاق دام نداریم و در تلاش هستیم تا با کسب مجوزهای لازم صادرات دام بصورت قانونی انجام شود تا تولید کنندگان متضرر نشوند.

مرادنیا با بیان اینکه طبق گزارش ها عده ای در مر باشماق اخلال ایجاد می کنند و برای صادر کنندگان و تجار ایجاد مزاحمت می کنند، اظهار داشت: امنیت صادرات در مرزهای استان برای ما مهم است و به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد اشخاصی در این مرزها شرارت و برای صادر کنندگان مزاحمت ایجاد کنند.