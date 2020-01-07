۱۰۴ محموله دام و فراورده دامی از کردستان به خارج از کشور صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کردستان، مجتبی ورمقانی اظهار داشت: این محموله ها شامل ۲۰ فقره مجوز صادرات انواع دام و طیور زنده، ۳۹ ترانزیت بین المللی انواع فرآورده های خام دامی، ۳۵ مجوز حمل یکسره انواع فرآورده‌ها، هشت محموله ماهی خوراکی و دو محموله خوراک دام و آبزیان است.

وی با بیان اینکه این محموله‌ها از نقاط مختلف کشور حمل و از مرزهای استان خارج شده است، افزود: هشت محموله ماهی و خوراک دام و آبزیان از تولیدات مستقیم این استان بوده که شامل ۷۸ تن ماهی و ۲۱۰ کیلوگرم خوراک است.

مدیرکل دامپزشکی کردستان ادامه داد: عراق، جمهوری آذربایجان، روسیه، ارمنستان و کویت جز مقاصد محموله های صادراتی کردستان بوده و محموله های ترانزیتی نیز به کشورهایی مانند ترکیه، افغانستان و پاکستان حمل شده است.

ورمقانی یادآور شد: همچنین صدور ۱۰ هزار و ۱۹۱ مجوز حمل بین استانی و ۱۳ هزار و ۴۵۴ مجوز داخل استانی حمل انواع دام و طیور زنده و فرآورده‌ها، نظارت ۱۶ هزار و ۷۵۵ مورد بر محموله‌های وارد شده به استان و نظارت بر ۱۳ هزار و ۴۵۴ محموله جابجا شده داخل استانی از دیگر اقدامات این اداره کل در این مدت است.

وی با بیان اینکه این اداره کل از ۱۵ دی ماه جاری گواهی حمل بهداشتی - قرنطینه‌ای تردد را فقط برای دام‌های دارای پلاک صادر خواهد کرد، بیان کرد: این محدودیت بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر رصد و پایش کالاهای تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی انجام می‎گیرد.

مدیرکل دامپزشکی کردستان با بیان اینکه این دستورالعمل ویژه حمل بهداشتی - قرنطینه تمامی دام‌ها از جمله گاو، گاومیش، گوسفند، بز، اسب، بره و گوساله است، گفت: از ۱۵ دی امسال به بعد تمام بهره‌برداران موظف هستند با مراجعه به اتحادیه دامداران و معاونت بهبود امور تولیدات دامی، نسبت به ثبت واحدهای مربوطه و پلاک‌گذاری دام های خود اقدام کنند.

ورمقانی اظهار داشت: دامپزشکی استان نیز موظف است شماره پلاک دام های کشتاری را در سامانه سازمان دامپزشکی کشور ثبت کند تا پایش دام‌های قاچاق از غیر قاچاق در مجاری انتظامی و قرنطینه ای با سهولت صورت بپذیرد.

وی افزود: با انجام اقدامات پیشگیرانه که توسط این اداره کل صورت می پذیرد تضمین سلامت فراورده های خام دامی انجام می گردد که مانع از انتقال عوامل بیماریزا به فراورده های خام دامی و سلامت جامعه می شود.

مدیرکل دامپزشکی کردستان با بیان اینکه مقابله با تهدیدات حوزه پدافند غیر عامل نیز از دیگر اهداف پلاک گذاری دام‌های کشتاری است، ادامه داد: بسیاری از بیماری های دامی و نیز بیماری های مشترک بین انسان و دام در اثر جابجایی و نقل و انتقال احشام بدون مجوز بهداشتی اتفاق می افتد که سبب به خطر افتادن سلامت دام و شهروندان می‌شود.