چهار فیلمساز برگزیده سینمای ایران تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم که با اجرای محمدرضا شهیدی فر آغاز شد، علیرضا رئیسیان رئیس کانون کارگردانان سینمای ایران گفت: "در تعاریف آکادمیک وظیفه کارگردان هدایت و راهنمایی است و بالاترین مرتبه خلق اثر به کارگردان نسبت داده می شود. امشب به عنوان نخستین شب جشن کارگردانان سینمای ایران در نظر داریم جایگاه این هنرمندان را ارج نهیم و از منزلت این قشر فرهیخته قدردانی کنیم."

وی در ادامه افزود: "اگر هر کارگردانی بخواهد اثری را خلق کند یا به نقد بدی ها بپردازد، باید جایگاهی خاص در جامعه داشته باشد. تعیین جایگاه و شان و منزلت این عزیزان باید توسط ما و بزرگترها پاس نگه داشته شود، زیرا اگر سینمای ایران به خصوص بعد از انقلاب جایگاهی خاص پیدا کرده، این جایگاه را مدیون حضور این هنرمندان هستیم. اگر حالا کشورهای مسلمان همسایه یا کشورهای منطقه آرزو دارند جایگاه ما را در سطح سینمای جهان داشته باشند، به خاطر حضور این کارگردانان هنرمند و افتخارات آنها در سطح جهانی است."

کارگردان "پرونده هاوانا" با اشاره به مهمانی سفیر ایران در فرانسه در زمان برگزاری جشنواره کن افزود: "وی در این مهمانی عنوان کرد که هر گاه ما در دیپلماسی با در بسته مواجه می شویم، کلید رمزگشای ما سینمای ایران است. وی از کیارستمی به عنوان هنرمندی که تاکنون قفل های مهمی را در این راه باز کرده یاد کرد."

رئیسیان ادامه داد: "در داخل کشور هم وضع به همین شکل است. هرگاه هر فشار و تهدیدی به فرهنگ و هنر وارد می آید این کارگردانان سینما هستند که از وجه و شخصیت خود مایه می گذارند. ما وظیفه داریم از تک تک اعضا تقدیر کنیم. آنچه ما امشب انجام می دهیم نوعی پاسداشت است. سینمای ایران در سال های پس از انقلاب هرگز در تعارض نبوده و راههایی را برای ادامه اندیشه خود پیدا کرده و همیشه به نوعی قدرشناس بوده است."

وی با اشاره به مراسم جشن کارگردانان گفت: "هر کدام از دوستان که امشب در این مراسم حضور دارند از ارزش بالایی برخوردارند. ما فکر کردیم امشب از کسانی تقدیر کنیم که در داخل کشور کمتر مورد توجه مجامع رسمی بوده اند. امیدوارم به کمک یکدیگر در تثبیت موقعیت و تعیین جایگاه و شان و منزلت کارگردانی در سینمای ایران کوشا باشیم."

در ادامه این مراسم سیروس الوند درباره تجلیل از شاپور قریب کارگردان پیشکسوت سینمای ایران گفت: "امشب شورای مرکزی کانون کارگردانان قصد دارد ار هنرمندی پیشکسوت تقدیر کند که بیش از 40 سال در سینمای ایران فعالیت کرده است. این هنرمند با تولید آثار فاخر توانسته جایگاه خود را در این سینما بعد از گذشت سال های طولانی حفظ کند."

قریب هم پس از گرفتن هدایای خود از طرف کانون کارگردانان، معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و بنیاد سینمایی فارابی گفت: "من امشب اصلا فکر نمی کردم مورد تقدیر قرار بگیرم. 27 سال است من در گوشه ای فراموش شده ام و هنوز باور ندارم من را امشب برای گرفتن هدیه صدا کرده اند."

وی افزود: "من در دروازه دولاب بزرگ شده ام. آرزو داشتم راننده تاکسی شوم که این راننده تاکسی نویسنده شد و بعد تئاتر کار کرد و بعد از مدتی کارگردانی سینما را آغاز کرد. من هیچ دستی پشتم نبود، تنهایی تمام کارهای خودم را انجام می دادم. اما حالا از کسانی که در راس کار هستند می خواهم من را کمک کنند تا آخرین فیلمم را برای کودکان بسازم."

در ادامه ابراهیم فروزش پس از معرفی عباس کیارستمی به عنوان اولین منتخب ویژه جشن شب کارگردانان سینمای ایران گفت: "امشب قرار است من از کارگردانی برای شما بگویم که در ایران خوش درخشیده و نام این سرزمین را در جهان شناسانده است. من و عباس کیارستمی از سال 1349 با هم در کانون پرورش فکری کودکان آشنایی نزدیکی داریم. او همان زمان مرکز سینمای کانون را به وجود آورد."

وی در ارتباط با آثار این فیلمساز برجسته سینمای ایران افزود: "کارهای کیارستمی به انسان هدف می دهد. فیلم های او به گوشه هایی از زندگی انسان می پردازد که همه را شگفتزده و روح را زنده می کند. به هیمن دلیل است که همیشه نگاه جهانی همراه اوست. وی نماینده عالی ترین صدر هنر در سینمای ایران است." فروزش در ادامه با خواندن متن هایی از کوروساوا و مارتین اسکورسیزی درباره کیارستمی به عناوین و جوایزی که وی تاکنون کسب کرده اشاره کرد.

کیارستمی هم هنگام گرفتن هدیه خود گفت: "خوشحالم که در جمع شما هستم. قبل از اینکه وارد این مجلس شوم احساس غریبی داشتم. اما زمانی که به داخل سالن آمدم با چهره هایی آشنا رو به رو شدم که من را بسیار خوشحال کرد. از اینکه غیبت من را در طول این سال ها را موجه دانسته اید بسیار سپاسگزارم و احساس خوشحالی می کنم که امروز در میان شما هستم."

تجلیل بعدی این مراسم به کیانوش عیاری اختصاص داشت که کیومرث پوراحمد درباره او گفت: "راجع به کیانوش عیاری صحبت کردن بسیار سخت است. من و عیاری همزمان با یکدیگر فیلمسازی را آغاز کردیم. چندین فیلم او در تاریخ سینمای ایران از بهترین ها به شمار می روند. اما باید بگویم متاسفم از اینکه سال هاست سینمای ایران عیاری را از دست داده، اما خوشا به حال تلویزیون که عیاری در آن کار می کند. امیدوارم کاری کنیم که وی به سینما برگردد."

عیاری هم پس از دریافت هدیه خود از دست پوراحمد درباره حضورش در سینما گفت: "من نزدیک پنج سال است درگیر ساخت مجموعه "روزگار قریب" برای تلویزیون هستم. به همین دلیل به نظر می رسد از سینما دورم. اما امشب بسیار خوشحالم که در جمع شما عزیزان هستم و از توجه شما سپاسگزارم."

کمال تبریزی که تقدیر از اصغر فرهادی را به عنوان نسل سوم کارگردانان سینما بر عهده داشت، گفت: "فرهادی بسیار آرام و خوش اخلاق است و کسانی که با او کار کرده اند می دانند که وی همیشه سر صحنه مهربان و مودب است. جنجال و هیاهوی زیادی ندارد. آثارش بر مخاطب داخلی و خارجی تاثیرگذار است و در کنار کارگردانی نویسنده توانایی هم هست."

فرهادی هم پس از تشکر از انتخاب خود به عنوانی یکی از منتخبین جشن کارگردانان گفت: "خیلی سخت است که در جمعی مورد تقدیر قرار بگیری که همه شایسته تر از تو باشند. در طی این سال ها جشنی به صداقت و گرمی امشب در سینما برگزار نشده بود. به همین دلیل جا دارد از کامران قدکچیان، علیرضا رئیسیان، مازیار میری، مهدی کرم پور و ... تشکر کنم."

در ادامه این مراسم رضا میرکریمی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل خانه سینما با اهداء لوح تقدیر از علیرضا رئیسیان رئیس کانون کارگردانان تشکر و قدردانی کرد. میرکریمی دراین ارتباط گفت: "در خانه سینما کار کردن نیاز به فداکاری دارد. از ایشان به خاطر فعالیت های صنفی شان در اعتلا این حرفه تشکر می کنم. احساس می کنم برگزاری چنین مراسم موجب شور و نشاط صنفی در میان اعضا می شود."

رئیسیان پس از گرفتن لوح تقدیر خانه سینما گفت: "سال 1367 بود که سیدمحمد بهشتی دوست و برادر بزرگ بنده در اتاقی در فارابی از من خواست فعالیت های خانه سینما را به عنوان اولین نهاد مدنی سینما دنبال کنم. پس از آن من هفت دوره در شورای مرکزی و در حال حاضر نیز به مدت دو سال و نیم در ریاست کانون فعالیت دارم. اگر تاکنون کانون موفقیتی کسب کرده به مدد بزرگان است و امیدواریم پس از این نیز مانند گذشته شاهد تولید آثاری فاخر به دست این عزیزان باشیم."

در این مراسم مهندس جعفری جلوه معاون سینمایی وزیر ارشاد، علی معلم، مسعود کیمیایی، فرشته طائرپور، پوران درخشنده، تهمینه میلانی، محمد بزرگ نیا، محمدمهدی عسگرپور، فرهاد توحیدی، جعفر پناهی، افشین شرکت، علیرضا امینی، علیرضا داودنژاد، احمدرضا درویش، منوچهر محمدی، مجید قاریزاده، وحید موسائیان، محمد رسولف، منوچهر شاهسواری، مهتاب کرامتی، پرویز پرستویی، مرتضی شایسته، سامان مقدم و ... حضور داشتند.