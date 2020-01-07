خسرو عیسائیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در برخی نقاط سطح شهر با توجه به زیرساخت‌های قبلی احتمال آب گرفتگی وجود داشته است و بر همین مبنا شهرداری بر اساس میزان درآمدی که در سرفصل‌های مختلف دارد نسبت به تخصیص اعتبار اقدام می‌کند.

وی با بیان اینکه امسال در این راستا اقدامات خوبی انجام شده است، افزود: دفع آب‌های سطحی در نقاط مختلف از جمله در منطقه ۶ بلوار کاشانی که نوع کانال آن کم عرض بود و طی ۴۰ سال گذشته در مسیر آنجا درخت کاشته بودند عرض کانال از دو طرف لاین شرقی و غربی تعریض شد.

معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه بیان کرد: پس از بارش‌های اول و دوم دفع آب‌های سطحی در خیابان کاشانی مشکلی نداشت همچنین در بلوار جانبازان منطقه ۶ نیز اقداماتی انجام شد.

این مسئول بیان داشت: در شهرداری منطقه دو، پل مدافع حرم که از سمت کمربندی غربی به سمت قره سو هدایت می‌شود از جنوب به شمال کار لوله گذاری و اجرای کانال انجام شده است.

عیسائیان تصریح کرد: با توجه به اینکه در سنوات گذشته حوزه پردیس شیب تندی داشته و آب سرریز می‌شد در میدان آزادگان واقع در منطقه هشت با لوله گذاری آب‌های سطحی به سمت آبشوران هدایت شد و همچنین در منطقه چهار در قسمت‌های انتهای خیابان بهار و سراب قنبر کانال‌هایی احداث و آب به سمت آبشوران هدایت شده است.

وی گفت: در منطقه سه انتهای شهرک فدک جنب مسکن مهرها به دلیل اینکه فاضلاب به داخل لوله هدایت می‌شد ضلع جنوبی باغ فردوس مابین جعفرآباد و ضلع شرقی آن کانال کشی سنگی انجام شد در نتیجه آب‌های سطحی به سمت قره سو هدایت شد.

معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه همچنین در منطقه سه از کمربندی شرقی به سمت قره سو لوله گذاری انجام شده است، خاطر نشان کرد: در منطقه پنج، سه نقطه و در منطقه یک، چهار نقطه مشکل دارد.

این مسئول عنوان کرد: با توجه به اینکه مسیر آب‌های سطحی از کوچه به داخل کانال روانه می‌شود در ادامه باید توسط یک کانال لوله اصلی به قره سو هدایت شود بر همین مبنا از چاه جذبی استفاده شده که پاسخگو نیز بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در انتهای خیابان چقاگلان هرساله از سمت حافظیه به سمت چقاگلان مشکل آب گرفتگی وجود دارد در نتیجه امسال حوزه معاونت عمرانی و شهرداری منطقه یک نسبت به لوله گذاری و کانال کشی و هدایت آب به سمت قره سو اقدام کردند.

عیسائیان گفت: در حوزه منطقه پنج حجم آب بسیار بالا است و شهرک ظفر و دانش به کوه نزدیک هستند و حجم سرریز آب‌ها علاوه بر جاده‌های آسفالت به کوه‌های روی بلوار ظفر هدایت می‌شود که با حفر کانال بسیار عریضی از میدان اول به سمت ایستگاه دو و سه نسبت به هدایت آب اقدام می‌شود.

این مسئول با بیان اینکه بودجه شهرداری از محل درآمدها تأمین می‌شود و فاقد اعتبارات دولتی است، عنوان کرد: تمام نقاط آب گیر در کرمانشاه مشخص شده و هرساله دفع آب‌های سطحی در محلات مختلف با توجه به بودجه پیش بینی شده در دستور کار قرار می‌گیرد.