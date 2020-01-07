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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۳۹

گزارش مهر

گرامیداشت سردار دل ها در شیراز/ فریاد مرگ بر آمریکا طنین انداز شد

گرامیداشت سردار دل ها در شیراز/ فریاد مرگ بر آمریکا طنین انداز شد

شیراز- همزمان با مراسم تشییع شهید سپهبد قاسم سلیمانی در کرمان مردم ولایتمدار شیراز نیز ضمن گرامیداشت یاد این شهید، انزجار خود را از اقدامات آمریکا نشان دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، رأس ساعت ٩ صبح سه شنبه ١٧ دی ماه مردم ولایت مدار شیراز با حضور در میدان شهدا یاد و خاطره شهید سپهبد قاسم سلیمانی را گرامی داشتند.

حضور اقشار مختلف مردم در این مراسم نشان دهنده علاقه تمامی آحاد مردم به سپهبد سلیمانی به عنوان یکی از چهره‌های فراجناحی است.

از میدان شهدا به سمت سه راهه نمازی شاهد اقشار مختلفی از دستگاه‌های اجرایی تا مردم عادی بودیم که منتظر بودند تا با شروع مراسم راهپیمایی به خیل عظیم مردم بپیوندند و این انتظار تا خیابان ٩ دی و باب الرضا که یکی از مسیرهای ورودی حرم مطهر احمد ابن موسی بود همچنان وجود داشت.

مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل جز شعارهای لاینفک انقلاب است که در این راهپیمایی بیش از هر زمان دیگری به گوش می‌رسید البته شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه هم که به نوعی تبری جستن از دشمنان اسلام بود در این راهپیمایی سرداده می‌شد.

جوانان در این راهپیمایی حضور پرشوری داشتند، حضوری که پشتوانه‌ای قوی برای آینده انقلاب رقم خواهد زد.

تجمع مردم ولایی شیراز در حرم مطهر احمد ابن موسی شاهچراغ (ع) نیز به گونه‌ای پرشور بود که صحن حرم مطهر مملو از مردمی بود ندای انتقام سخت جمهوری اسلامی ایران از دشمنان را سر می‌دادند.

کد مطلب 4818896

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