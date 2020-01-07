امداد رسانی به ۱۴۴۰ نفر در ۱۶ استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به امداد رسانی در حوادث جوی (کولاک برف –سیل و آبگرفتگی) طی ٧٢ ساعت گذشته، اظهار داشت: ١٦ استان شامل آذربایجان غربی و شرقی، اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، گلستان، گیلان و هرمزگان تحت تأثیر قرار گرفتند.

وی ادامه داد: به ۳۱ شهر، روستا، مناطق عشایر نشین، ٢٨محور کوهستانی و در مجموع به ۱۴۴۰ نفر امداد رسانی شده است.

رئیس سازمان امداد و نجات از انتقال ٣٥ نفر به مناطق امن خبر داد و گفت :۴۱۱ نفر اسکان اضطراری و ٢٤٦ دستگاه خودرو از کولاک و برف رهاسازی شدند.

سلیمی از تخلیه آب از ۲۵ واحد مسکونی خبر داد و افزود: ۵۸ تیم امدادی در قالب ۲۹۲ نفر کار امداد رسانی را انجام دادند.