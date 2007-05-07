دکتر حسینعلی شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اعمال تعرفه دولتی در بخش خصوصی را یکی از دلایلی اصلی شکل گیری و افزایش زیرمیزی پزشکان عنوان کرد و افزود: اغلب پزشکان از اعمال تعرفه دولتی در بخش خصوصی گله مند هستند، و این امر عاملی می شود تا از طریق زیر میزی میزان دریافتی تعرفه دولتی را جبران کنند.

وی تصریح کرد: در شرایط حاضر با وجود اینکه در تعیین تعرفه، هماهنگی لازم میان دولت و نظام پزشکی صورت گرفته، اما همچنان شاهد اخذ زیرمیزی از سوی پزشکان هستیم.

شهریاری اظهار داشت: برخی از پزشکان بیمارستانهای طرف قرارداد با بیمه و دولتی 5 تا 20 برابر تعرفه دولتی از بیماران زیرمیزی دریافت می کنند و این زیبنده جامعه پزشکی نیست.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: تا کنون برخورد جدی با پزشکانی که مبادرت به اخذ زیر میزی از بیماران می کنند صورت نگرفته و این امر باعث افزایش این معضل به خصوص در بیمارستانهای دولتی و طرف قرارداد با سازمانهای بیمه گر شده است.

وی با تاکید بر برخورد جدی با پزشکانی که مبادرت به دریافت زیر میزی از بیماران می کنند گفت: زیرمیزی برخی پزشکان قداست جامعه پزشکی را خدشه دار کرده است، بنابراین ایجاب می کند برخورد با این گونه پزشکان متخلف به گونه ای صورت گیرد تا دیگر پزشکی جرات انجام چنین کاری را نکند.