به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمنامه مجموعه تلویزیونی "چهار دیواری" را یک گروه نویسنده به سرپرستی برومند در 90 قسمت 20 دقیقه‌ای می‌نویسند و تاکنون حضور صدیقه موسوی‌زاده به عنوان مدیر تولید در آن قطعی شده است. "چهار دیواری" داستان زنی میانسال را دنبال می‌کند که استاد دانشگاه است و ازدواج نکرده و درگیر ماجراهایی تازه در خانواده و محیط کار خود می‌شود.

ـ سری دوم مجموعه "زیبا، ساده، ایرانی" به زودی در شبکه یک سیما تولید می‌شود. محمداقبال واحدی تهیه‌کنندگی این مجموعه را بر عهده دارد. محور سری جدید بهینه‌سازی مصرف سوخت و استفاده بهتر از انرژی است. این مجموعه در 13 قسمت 50 دقیقه‌ای در گروه خانواده تهیه می‌شود.