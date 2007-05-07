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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۹:۳۸

برومند "چهار دیواری" را برای شبکه یک می‌سازد

مجموعه تلویزیونی "چهار دیواری" به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مرضیه برومند به زودی در گروه خانواده شبکه یک جلو دوربین می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمنامه مجموعه تلویزیونی "چهار دیواری" را یک گروه نویسنده به سرپرستی برومند در 90 قسمت 20 دقیقه‌ای می‌نویسند و تاکنون حضور صدیقه موسوی‌زاده به عنوان مدیر تولید در آن قطعی شده است. "چهار دیواری" داستان زنی میانسال را دنبال می‌کند که استاد دانشگاه است و ازدواج نکرده و درگیر ماجراهایی تازه در خانواده و محیط کار خود می‌شود.

ـ سری دوم مجموعه "زیبا، ساده، ایرانی" به زودی در شبکه یک سیما تولید می‌شود. محمداقبال واحدی تهیه‌کنندگی این مجموعه را بر عهده دارد. محور سری جدید بهینه‌سازی مصرف سوخت و استفاده بهتر از انرژی است. این مجموعه در 13 قسمت 50 دقیقه‌ای در گروه خانواده تهیه می‌شود.

کد مطلب 481893

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