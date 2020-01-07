بهره گیری از ظرفیت جشنواره عمار برای تبیین گفتمان سردار مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان امیری صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی جشنواره فیلم عمار در استان ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت سردار سرافراز اسلام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و مجاهد نستوه و بزرگ ابومهدی المهندس و دیگر هم رزمان ایرانی و عراقی اش در حادثه تروریستی فرودگاه بغداد و با اعلام انزجار از این اقدام ددمنشانه دولت آدم کش و جنایتکار ایالات متحده آمریکا، اظهار داشت: نقش آفرینی هنرمندانه سردار شهید قاسم سلیمانی در دوران مسئولیت فرماندهی سپاه قدس و رفع بسیاری از بحران‌های بزرگ منطقه از قبیل پیروزی حزب الله در جنگ ۳۳ روزه مقابل رژیم غاصب صهیونیستی و در مبارزه با جریان‌های تروریستی و تکفیری در سوریه و عراق....و سرنگونی آنان بر هیچ کس پوشیده نیست و باید از این شخصیت که نماد مقاومت و پایداری است در راستای تبیین گفتمان انقلاب اسلامی بهره گرفت.

وی در ادامه با اشاره به استقبال مخاطبان از فیلم‌های جشنواره عمار و ایجاد یک پایگاه فرهنگی برای تبیین گفتمان انقلاب اسلامی در صنعت فیلمسازی و مستندسازی، افزود: ظرفیت‌های دینی و فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌تواند به ترویج نشر گفتمان انقلاب اسلامی در منطقه و جهان کمک کند و جشنواره فیلم عمار هم می‌تواند پایگاه و قرارگاه جریان سازی این گفتمان باشد.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستاندرکاران این جشنواره مردمی و انقلابی در مرکز و استان‌ها، تاکید کرد: جشنواره فیلم عمار در ترویج و توسعه مبانی اسلام و انقلاب بسیار اثرگذار است و اکران نمایش فیلم‌های فاخر این جشنواره در مراکز فرهنگی و مذهبی مانند سالن‌های سینمایی در اختیار حوزه هنری تبلیغات اسلامی و سالن‌های آمفی تئاتر سازمان‌های مردم نهاد و ارزشی و انقلابی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، مساجد، تکایا، حسینیه‌ها و روستاها و محلات توسط روحانیون مستقر و کانون‌های فرهنگی و تبلیغی و مؤسسات و خانه‌های قرآن شهری و روستایی و کانون‌های فرهنگی مساجد و.....در ترویج این گفتمان بسیار مؤثر است و همکاری تمامی دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و انقلابی را برای اکران این مجموعه‌های فاخر امری اجتناب ناپذیر است.

حجت الاسلام ناصرشکریان امیری در جلسه هماهنگی جشنواره فیلم عمار با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب و نگاه ویژه معظم له در این بیانیه به جوانان و نوجوانان، خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این جشنواره جوان بودن آن و مورد استقبال جوانان و نوجوانان هنرمند مؤمن و انقلابی است که باید این گونه برنامه‌های فرهنگی مورد حمایت قرار گیرد و با برنامه ریزی و هدف گذاری دقیق به توسعه و تقویت آن پرداخته شود و معتقدم باید از آثار سینمایی جوانان و نوجوانان مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و منتخبین این آثار حمایت ویژه و تجلیل و تقدیر شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در بخش پایانی سخنان خود به استقبال مخاطبان جوان و نوجوان و هنرمندان جوان مؤمن و انقلابی در این جشنواره اشاره و بیان داشت: جشنواره عمار نردبان پیشرفت هنرمندان جوان و انقلابی است و این جشنواره مرکز تکثیر نیروهای مؤمن و انقلابی است و باید زمینه ساز شکوفایی استعدادهای درخشان انقلاب اسلامی باشد.

استاد حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های مازندران در پایان این جلسه هماهنگی، اظهار داشت: آسیب‌های اجتماعی امروز یکی از مهم‌ترین مشکلات جوامع اسلامی است و باید از ظرفیت‌های این جشنواره برای حل مسائل اجتماعی در جامعه و کاهش و رفع آن تلاش کنیم.