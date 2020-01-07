تأسیس دولت فلسطین یک ضرورت راهبردی است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان در افتتاحیه نشست «مجمع گفتگوی تهران؛ بیست و سومین کنفرانس بین‌المللی خلیج فارس» که صبح امروز (سه‌شنبه) در مرکز مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه برگزار شد، گفت: مصیبت شهادت سردار رشید و شجاع «قاسم سلیمانی» را تسلیت می گویم. ما در یک مصیبت بزرگ هستیم که همه را تحت تأثیر قرار داده است. او خدمات گسترده‌ای داشت؛ یاد او گرامی باد.

وی با ابراز خوشحالی از شرکت در این گفتگو که برای تأمین صلح و امنیت در منطقه است، گفت: مطمئن هستیم ایران برای تأمین امنیت و ثبات در منطقه گام برمی دارد. ما در پادشاهی عمان همراه آنها هستیم. این تلاش‌ها محقق شد و بزرگترین آن توافق هسته‌ای بود.

وزیر خارجه عمان تاکید کرد: ما مطمئن هستیم این اقدامات صورت نمی‌پذیرفت جز در سایه حکمت رهبری آیت الله خامنه ای و مطمئن هستیم این درایت و حکمت ادامه خواهد داشت.

بن علوی با اشاره به تلاش‌های آمریکا برای کاهش تنش با ایران، گفت: در تماسی که آمریکایی‌ها با ما دارند اعلام کردند به دنبال کاهش تنش هستند، ما نیز منطقه و کشورهای موجود در آن را یاری می‌کنیم تا ثبات و امنیت منطقه‌ای را تأمین کنند.

وی درباره تعمیق همکاری منطقه‌ای نیز، گفت: این موضوع بسیار پر اهمیت است و باید همکاری منطقه‌ای داشته باشیم و باید از امکانات خود استفاده تا مشکلات را شناسایی کنیم چون مشکلاتی که داریم بسیار نگران کننده است. بنابراین گام اول این است که مشکلاتی که ما را به این سمت و سو برده، کشف کرده و در مورد آنها صحبت کنیم.

وزیر امور خارجه عمان با بیان اینکه مشکلات ما ناشی از یک قرن و بعد از جنگ جهانی اول و دوم است، اظهار داشت: سخت‌ترین مشکل ما مسئله ملت فلسطین است. دولت اسرائیل بر پایه مصوبه سازمان ملل و کشورهای بزرگ که در جنگ جهانی دوم پیروز شدند ایجاد شد. آنها می‌خواستند یک کشور برای یهودیان درست کنند.

بن علوی گفت: تأسیس دولت فلسطین یک ضرورت استراتژیک و راهبردی است و اگر به این مسئله توجهی نشود، مشکلات و نگرانی‌های ما از تروریسم پایان نخواهد یافت.

وی با بیان اینکه منطقه ما بخشی از جهان است و باید به منافع خودمان در منطقه و همچنین میان کشورها بپردازیم، افزود: ما با آمریکا و برخی کشورهای غربی که از دوستان ما هستند، در حال همکاری بر اساس منافع خودمان هستیم.

وزیر امور خارجه عمان با اشاره به حضور کشور فرامنطقه ای در غرب آسیا، گفت: حضور غرب در منطقه به قرن‌ها پیش و به دلیل استعمار بازمی گردد. استعمار پایان پذیرفته ولی غربی‌ها به دلیل منافع خود هنوز در منطقه هستند و پیمان‌های مشترکی برای مبارزه با دزدان دریایی شکل گرفته است.