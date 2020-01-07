تلاش فرانسه برای بازداشتن ایران از گرفتن «انتقام سخت»

به گزارش خبرگزاری مهر، «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه در گفتگویی با تلویزیون «بی‌اف‌ام» عنوان داشت که تهران باید از تلافی کردن ترور قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، خودداری کند.

لودریان گفت: «ضروری است که ایران انتقام یا تلافی را کنار بگذارد. خوشبختانه فضایی برای دیپلماسی وجود دارد».

صبح روز جمعه ۱۳ دی ماه سردار قاسم سلیمانی پس از ورود به فرودگاه بغداد از سوی یک پهپاد آمریکایی مورد حمله قرار گرفت و در این عملیات، ایشان به همراه ابو مهدی المهندس و همراهانشان به شهادت رسیدند.

در پی این اقدام ناجوانمردانه، حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب، از انتقام سختی که در انتظار آمریکا است سخن گفتند و همین امر موجب شد تا کشورهای غربی از جمله آمریکا و انگلیس با اعلام آماده باش به نیروهای خود در خاورمیانه در پی خارج کردن شهروندانشان از خاورمیانه باشند.