  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۷ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۲۷

تلاش فرانسه برای بازداشتن ایران از گرفتن «انتقام سخت»

تلاش فرانسه برای بازداشتن ایران از گرفتن «انتقام سخت»

وزیر امور خارجه فرانسه در اظهاراتی از ایران خواست تا به دنبال گرفتن انتقام خون سردار قاسم سلیمانی نباشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه در گفتگویی با تلویزیون «بی‌اف‌ام» عنوان داشت که تهران باید از تلافی کردن ترور قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، خودداری کند.

لودریان گفت: «ضروری است که ایران انتقام یا تلافی را کنار بگذارد. خوشبختانه فضایی برای دیپلماسی وجود دارد».

صبح روز جمعه ۱۳ دی ماه سردار قاسم سلیمانی پس از ورود به فرودگاه بغداد از سوی یک پهپاد آمریکایی مورد حمله قرار گرفت و در این عملیات، ایشان به همراه ابو مهدی المهندس و همراهانشان به شهادت رسیدند.

در پی این اقدام ناجوانمردانه، حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب، از انتقام سختی که در انتظار آمریکا است سخن گفتند و همین امر موجب شد تا کشورهای غربی از جمله آمریکا و انگلیس با اعلام آماده باش به نیروهای خود در خاورمیانه در پی خارج کردن شهروندانشان از خاورمیانه باشند.

کد مطلب 4818970
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۵۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
      7 0
      پاسخ
      تو کی هستی که به خودت اجازه اظهار نظر می دهی؟ برو کشور خودتو جمع کن. تو بیشعور هم شریک جرم هستی، منتظر آن روز باش که انتقام سخت دامن شما هم را بگیرد
    • رامین منوچهری فر IR ۱۰:۵۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
      10 0
      پاسخ
      Fermer Ta gueule , étouffe toi merde ... به زبان فرانسه یعنی دهانت رو ببند و خفه شو ...
    • رضا IR ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
      4 0
      پاسخ
      دیبلماسی دروغ
    • قاسم باویهrhs IR ۱۱:۰۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
      8 0
      پاسخ
      تو غلط میکنی اظهار نظر میکنی احمق
    • IR ۱۱:۵۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
      7 0
      پاسخ
      دیپلماسی به سرتان بخورد
    • ناشناس IR ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
      5 1
      پاسخ
      این وزارت خارجه منفعل باید جواب لودریان را بدهد بیشتر مشکلات ما از همراهی همین کشورها با امریکا بود
    • محمد IR ۲۳:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
      0 0
      پاسخ
      توغلط میکنی که اظهار نظر میکنی. انتقام سخت قطعی است. خفه نشی دامن خودت رو هم می گیره.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها