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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۱۵

همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)؛

تئاتر شهر روزهای ۱۸ و ۱۹ دی به سوگ می نشیند

تئاتر شهر روزهای ۱۸ و ۱۹ دی به سوگ می نشیند

تمامی اجراهای تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر روزهای ۱۸ و ۱۹ دی به دلیل فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) روی صحنه نخواهند رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات، آموزش و پژوهش مجموعه تئاترشهر، تمامی نمایش های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر روزهای چهارشنبه ۱۸ و پنجشنبه ۱۹ دی ماه به دلیل فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اجرایی ندارند.

اجراهای «فرانکنشتاین» به کارگردانی ایمان افشاریان در تالار اصلی، «سقوط در کوه مورگان» به کارگردانی منیژه محامدی در تالار قشقایی، «کر» به کارگردانی فریدون ولایی در تالار سایه، «جنایات قلب» به کارگردانی دلارا نوشین در تالار سایه از روز جمعه ۲۰ دی ماه اجرای خود را در مجموعه تئاتر شهر از سر خواهند گرفت.

همچنین اجرای «چنور» به کارگردانی قطب الدین صادقی در تالار چهارسو روز جمعه اجرا نخواهد داشت و علاقه مندان می توانند از ۲۲ دی ماه به تماشای این اثر بنشینند.

کد مطلب 4818974
آروین موذن زاده

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