به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه عکاسی ویژه تالابها با موضوع «زندگی در تالاب شکوفا می شود» در دو بخش دوربین حرفهای و غیرحرفهای برگزار میشود.
این مسابقه در دو بخش برگزار میشود:
بخش اول: عکسهایی که با دوربین تلفن همراه و یا دوربینهای غیر حرفهای (کامپکت) ثبت شده باشد؛
بخش دوم: تصاویری که که با دوربین حرفهای عکاسی ثبت شده باشد.
مقررات عمومی شرکت در این رویداد:
شرکت در مسابقه برای تمام افراد آزاد است؛
عکسهای ارسالی در این مسابقه باید توسط خود شخص تهیه شده باشد؛
هر فایل عکس باید با نام عکاس و تاریخ عکسبرداری و منطقه جغرافیایی عکس نام گذاری شود (مثلاً Ali Ahmadi-10 DEY-URMIA) و باید به همراه عکسهای ارسالی یک فایل متنی شامل مشخصات عکاس، نام و نام خانوادگی، شماره ملی، نام پدر، شماره تماس همراه و ثابت، آدرس پستی و آدرس ایمیل ارسال شود؛
شرکت کنندگان باید نسخه اصلی عکس را در صورت نیاز به دبیرخانه ارسال کنند. عکسهای ارسالی در بخش حرفهای باید در فرمت JPEG و دارای حداقل ۱۲ مگاپیکسل باشند؛
هرگونه ویرایش اغراق شده که جنبه اسنادی عکس را از بین ببرد منجر به حذف عکس خواهد شد البته تغییر کنتراست، سیاه و سفید کردن، اصلاح رنگ و کراپ عکس بلا مانع است.
عکسهای ارسالی نباید دارای امضا عکاس، تاریخ، پاسپارتو، قاب، حاشیه، واترمارک و لوگو باشند؛ شایسته است از ارسال آثاری که در دیگر جشنوارهها شرکت داده شدهاند در این مسابقه خودداری فرمائید.
در صورت راه یابی عکسها به نمایشگاه، شرکت کننده باید اصل فایل خروجی دوربین را در اختیار برگزار کننده قرار دهد تا امکان چاپ عکسها در ابعاد و کیفیت استاندارد برای ارائه در نمایشگاه فراهم شود؛ به شرکت کنندگانی که اثر آنها برای نمایش در نمایشگاه جانبی در مراسم روز جهانی تالابها پذیرفته شده باشد، اطلاع رسانی خواهد شد.
شرکت در این مسابقه به معنای پذیرش شرایط مسابقه بوده و برگزارکننده مجاز به استفاده از تمام یا بخشی از عکسها در جهت امور آموزشی، نمایشگاهی، تبلیغاتی و انتشاراتی است.
مهلت ارسال آثار تا ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸ وشرکت در مسابقه از دو طریق امکان پذیر است: ۱. ارسال آثار از طریق شماره واتس اپ ۰۹۳۳۳۸۸۳۰۹۳ ۲. ارسال آثار از طریق ایمیل WWD2020ir@gmail.com
جوایز: برگزیدگان این مسابقه (نفرات اول تا سوم) هم در بخش حرفهای و هم در بخش تلفن همراه به حضور برای شرکت در مراسم روز جهانی تالابها دعوت شده و با جوایز نقدی و دیپلم افتخار، از ایشان تقدیر به عمل خواهد آمد.
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