ورود جمعی از مسئولان عالی قوه قضاییه به استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، جمعی از مسئولان عالی قوه قضائیه از جمله حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه، احمد تویسرکانی مشاور رئیس قوه قضائیه و به همراه جمعی از رؤسای کل دادگستری‌های استان‌های همجوار به نمایندگی از سوی آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه برای شرکت در مراسم تشییع و تدفین سردار بزرگ اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی وارد فرودگاه کرمان شدند.