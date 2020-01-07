مهار به موقع شعله های آتش در آشپزخانه منزل مسکونی

به گزارش خبرگزاری مهر، با اطلاع رسانی این حادثه به سامانه ۱۲۵ از سوی شهروندان، بلافاصله نیروهای آتش نشانی ایستگاه ۲۷ و خودروهای پشتیبانی با هماهنگی ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران، ساعت ۰۸:۱۳ صبح امروز به محل حادثه در جنت آباد جنوبی، لاله غربی، نبش یک مجتمع تجاری رهسپار شدند.

ابراهیم نادرپور رئیس ایستگاه ۲۷ آتش نشانی تهران که به اتفاق نیروهای عملیات در محل حادثه حضور یافته بود، گفت: یک واحد مسکونی به متراژ ۸۰ متر مربع در طبقه دوم یک ساختمان ۶ واحدی از قسمت آشپزخانه دچار آتش سوزی شد.

وی با اعلام اینکه دود ناشی از آتش سوزی به بخش‌های دیگر ساختمان مسکونی نفوذ کرده بود، ادامه داد: نیروهای آتش نشانی به محض رسیدن به محل حادثه به دو گروه تقسیم شدند که گروه اول پس از قطع جریان برق و گاز ساختمان و ایمن سازی کامل، با استفاده از تجهیزات خاموش کننده مشغول مهار آتش سوزی شدند.

نادرپور افزود: همزمان گروه دیگری از آتش نشانان پس از مجهز شدن به دستگاه‌های تنفسی، وارد ساختمان شدند و در همان لحظات اولیه، تعدادی از ساکنان را از میان دود و حرارت خارج کرده و به محلی امن انتقال دادند و در ادامه نیز به وسیله فن‌های آتش نشانی (فشار مثبت) به تهویه محل و تخلیه دود پرداختند.

رئیس ایستگاه آتس نشانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این حادثه به هیچیک از شهروندان آسیبی نرسید و آتش نشانان در کوتاه‌ترین زمان ممکن، شعله‌های آتش را پیش از سرایت به اطراف مهار و کاملاً خاموش کردند.