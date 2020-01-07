تاکید ایران و یونسکو بر اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو در ایران، روز دوشنبه، ششم ژانویه ادری ازوله مدیر کل یونسکو با احمد جلالی سفیر ایران در یونسکو دیداری داشت که طی آن تنشهای منطقه خاورمیانه را با تأکید ویژه بر موضوع میراث و فرهنگ بررسی کردند.
مدیرکل یونسکو، مفاد کنوانسیون ۱۹۵۴ در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی در جریان جنگ مسلحانه و همینطور کنوانسیون ۱۹۷۲ در خصوص حفظ میراث فرهنگی و طبیعی را که هم آمریکا و هم ایران به آن ملحق شده اند، یادآور شد.
در کنوانسیون ۱۹۷۲ ضمن اشاره به موارد دیگر تصریح شده است که هر یک از کشورهای عضو «متعهد میشوند هیچگونه اقدام عامدانه ای را که ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم باعث تخریب میراث فرهنگی و طبیعی واقع در قلمرو سایر کشورهای عضو کنوانسیون شود، انجام ندهند».
همچنین مدیرکل به مفاد قطعنامه ۲۳۴۷ شورای امنیت که در سال ۲۰۱۷ با اکثریت آرا تصویب شد اشاره کرد که طی این قطعنامه، صراحتاً اقداماتی را که باعث تخریب میراث فرهنگی میشوند، محکوم میکند.
در نهایت، خانم ادری آزوله بر جهان شمولی میراث فرهنگی و طبیعی به عنوان محورهای صلح و گفت و گوی میان ملتها تأکید کرد و اذعان داشت که جامعه بین الملل موظف است از این میراث برای نسلهای آتی حفاظت کند.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، پیشتر در واکنش به تهدید اخیر رئیس جمهوری آمریکا نسبت به تخریب مراکز فرهنگی ایران، نامهای اعتراضی به خانم ادری ازوله مدیرکل این نهاد بینالمللی نوشت و در آن با استناد به مصوبه سازمان ملل متحد این اقدام دونالد ترامپ را ناقض هنجارهای بنیادین جامعه جهانی برشمرد.
همچنین حجتالله ایوبی در این نامه خطاب به مدیرکل یونسکو، نوشت: با توجه به نقش کلیدی یونسکو در حفظ میراث فرهنگی و با توجه ویژه به کنوانسیون ۱۹۵۴ حفظ میراث فرهنگی در جریان جنگ مسلحانه و همینطور در راستای رسالت اصلی یونسکو که استقرار صلح و همزیستی مسالمتآمیز میان ملتهاست، از سرکار عالی خواستارم ضمن محکوم کردن این اقدام، افکار عمومی را از خطرات چنین رفتارهایی آگاه نمائید.
بلافاصله در پی این نامه نیز یونسکو به تهدید ترامپ علیه اماکن فرهنگی واکنش نشان داد و تاکید کرد که واشنگتن بهعنوان یک عضو معاهدات بین المللی مربوط به حراست از میراث فرهنگی بشر باید به خودداری از آسیب رساندن به اماکن فرهنگی و تاریخی متعهد باشد.
نظر شما