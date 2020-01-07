واژگونی خودروی سواری در بزرگراه بسیج

به گزارش خبرگزاری مهر، رانندگان خودروهای عبوری که شاهد واژگون شدن یک دستگاه خودروی سواری بودند سراسیمه با آتش نشانی تماس گرفتند و درخواست کمک فوری کردند که با هماهنگی ستاد فرماندهی این سازمان بلافاصله در حدود ساعت ۲ بامداد امروز آتش نشانان ایستگاه ۲۴ به همراه گروه امداد و نجات ۲ عازم بزرگراه بسیج، بعد از بیست متری افسریه کرد.

عسگر دهقان فرمانده آتش نشانان اعزامی در مورد جزئیات این حادثه گفت: یک دستگاه خودروی سواری در مسیر شمال به جنوب بزرگراه بسیج در حال حرکت بود که بر اثر برخورد با بلوک‌های سیمانی خط بی. آر. تی واژگون شد و پس از طی چند متر بر روی سقف خود، جلوی ایستگاه اتوبوس از حرکت باز ایستاد.

وی افزود: نیروهای آتش نشانی بلافاصله با چیدمان خودروهای عملیاتی، مسیر ورودی خط ویژه را مسدود کرده و همزمان با کشیدن یک رشته لوله‌ی آب به عنوان پشتیبان، قطع برق خودرو و نیز جلوگیری از نشت بنزین این وسیله نقلیه، مشغول عملیات شدند که خوشبختانه با جستجوی داخل اتاقک خودرو مشخص شد که راننده آن قبل از حضور نیروهای امدادی موفق به خروج از داخل آن شده بود.

دهقان تصریح کرد: پس از برقراری ایمنی کامل در محل با توجه به قرار گرفتن ایستگاه اتوبوس و عدم امکان برگرداندن خودرو به حالت اولیه، با درخواست جرثقیل راهور و حاضر شدن آن، این خودرو را از محل خارج و به پارکینگ منتقل کردند.

این فرمانده آتش نشانی با اعلام این که این حادثه مصدومی نداشت، تاکید کرد: علت وقوع این حادثه توسط عوامل راهور منطقه در دست بررسی است.