بارش برف تا پایان هفته در آذربایجان غربی تداوم دارد

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بارش برف از روز دوشنبه در شهرهای استان آغاز شده و با ورود سامانه بارشی جدید از روز چهارشنبه بارش برف و باران تا پایان هفته در استان تداوم دارد افزود: این سامانه بارشی جدید مرکز و جنوب استان را در برمی گیرد.
وی با بیان اینکه در اثر ورود این سامانه بارشی جدید شاهد بارش برف و مه گرفتگی به همراه کولاک در گردنههای کوهستانی استان خواهیم بود عنوان کرد: لغزندگی، کاهش دید و اخلال تردد در معابر شهری و جادههای مواصلاتی استان از مهمترین اثرات این سامانه بارشی خواهد بود.
صابری با تاکید بر رعایت نکات ایمنی و اجتناب از سفرهای غیر ضروری و تجهیز خودروها به تجهیزات زمستانی گفت: در شبانه روز گذشته پیرانشهر با ۸.۷ میلیمتر پربارانترین شهر استان بود و بارشها در سردشت ۴.۹ میلیمتر و مهاباد ۲.۶ میلی متر ثبت شده و در این مدت بیشترین ارتفاع برف در مهاباد و پیرانشهر حدود ۶ سانتیمتر گزارش شده است.
وی با بیان اینکه با تداوم بارش برف دمای هوای آذربایجانغربی ۲ تا سه درجه سانتیگراد افزایش پیدا کرده اظهار داشت: در شبانهروز گذشته چالدران با دمای منفی ۱۰ درجه سانتیگراد سردترین و پلدشت با دمای هفت درجه سانتیگراد گرمترین شهرهای استان بودند.
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