شهرداری عملیات عمرانی در محدود روددره فرحزاد را متوقف کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید آرش حسینی میلانی صبح امروز در جلسه صحن علنی شورای شهر تهران در تذکری در مورد احداث پارک در رود دره فرحزاد گفت: حفاظت از باقی مانده اکوسیستم رود درهای شهر تهران مورد تاکید برنامه سوم شهرداری تهران است.
وی با بیان اینکه از جمله معدود پهنههای باقی مانده اراضی اطراف حریم رودخانه فرحزاد است، اظهار داشت: ظاهراً شهرداری منطقه ۲، درصدد احداث پارک در این محدود است. با توجه به ضرورت رعایت سیاستهای مصوب به شهرداری تهران تذکر میدهم ضمن توقف عملیات عمرانی در محدود مذکور گزارشی از میزان انطباق طرح پارک پیشنهادی با اسناد و مطالعات مصوب بالادستی تهیه و به شورای شهر ارسال کند.
رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران خواستار توقف عملیات عمرانی از سوی شهرداری در محدود رودخانه فرحزاد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید آرش حسینی میلانی صبح امروز در جلسه صحن علنی شورای شهر تهران در تذکری در مورد احداث پارک در رود دره فرحزاد گفت: حفاظت از باقی مانده اکوسیستم رود درهای شهر تهران مورد تاکید برنامه سوم شهرداری تهران است.
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