شورا اعتراض فرمانداری به سیاستهای اجرایی بودجه ۹۹ را وارد ندانست

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران در رابطه با بررسی اعتراض فرمانداری به مصوبه سیاست‌ها و الزامات اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران گفت: برای نخستین بار در سال ۱۳۸۶ سیاست‌ها و الزامات تدوین بودجه شهرداری مورد توجه شورای اسلامی شهر قرار گرفت و شورا با تصویب مصوبه تعیین سیاست‌های تنظیم بودجه سال ۱۳۸۷ شهرداری تهران که مورد اعتراض فرمانداری هم قرار نگرفت این حرکت را آغاز نمود و این مسیر تاکنون ادامه داشته است.



او افزود: مصوبه "سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران به جز برخی تغییرات و اصلاحات جزئی کاملاً مشابه مصوبه" سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران" شورای اسلامی شهر تهران است که مورد اعتراض فرمانداری قرار نگرفت.

فراهانی با اشاره به اینکه از ابتدای دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران در تداوم حرکت صحیح آغاز شده از سال ۱۳۸۶، شورا نسبت به تبیین سیاست‌های اجرای و الزامات مورد نظر خود در تدوین بودجه شهرداری را همچون ادوار گذشته به تصویب رسانده است گفت: این مصوبات شامل مصوبه «سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران، به شماره ۲۸۱۶۳ و ۲۰۳۴۵ است و مورد اعتراض فرمانداری محترم قرار نگرفته‌اند و استناد آن فرمانداری به این مساله که شورا از قالب طرح و سیاست گذاری خارج گردیده است و به عرصه اجرا وارد گردیده و برای اعتراض به این مصوبه با توجه به سوابق پیشین و عدم اعتراض فرمانداری امری بدیع است.



رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران اضافه کرد: همچنین شایسته بود مصادیق و موارد ورود شورا به عرصه اجرا، مغایر با دستورالعمل طرز تهیه، تدوین اجرا و تفریغ بودجه شهرداری‌ها ابلاغی وزیر محترم کشور و مغایر با بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری‌ها اشاره می‌شد تا در مسیر تطبیق با قانون مصوبه شورا اصلاح می‌گردید.

عضو شورای شهر تهران در ادامه افزود: با عنایت به موارد یاد شده و رویه رایج در ادوار شورای اسلامی شهر تهران از یک سو و لزوم پاسخ به مطالبات شهروندان از طریق جهت بخشیدن به بودجه شهرداری، شورا اعتراض فرمانداری محترم را به این مصوبه وارد نمی‌داند و انتظار دارد فرمانداری محترم در مسیر حمایت از مدیریت شهری نسبت به تأیید مصوبه همکاری لازم را مبذول نماید.

وی بیان کرد: علاوه بر این لازم به ذکر است بر اساس قانون کمک شهرداری تهران به فرمانداری تهران که هر سال مورد پیگیری فرمانداری قرار می‌گیرد نیز در تطابق با قانون دارای اشکال است که هرگز مورد اشکال هیأت تطبیق قرار نگرفته است.

گفتنی است اعتراض فرمانداری به مصوبه سیاست‌ها و الزامات اجرایی بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران با ۱۴ رأی مورد تصویب شورای شهر تهران قرار نگرفت.