دهه فجر فرصتی طلایی برای تقویت وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی صبح سه شنبه در جلسه ستاد گرامی داشت دهه فجر در محل استانداری زنجان، ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهید سردار شهید قاسم سلیمانی، گفت: سردار سلیمانی تنها برای مردم ایران نبود بلکه سردارمقاومت تمام مسلمانان جهان بود.

وی سردار سلیمانی را نماد جهانی مقاومت عنوان کرد و افزود: آمریکا با این اقدام تروریستی خود باعث شد ریشه‌اش از منطقه کنده شود.

استاندار زنجان، با بیان اینکه آمریکا طی ۴۰ سال گذشته دشمنی‌های زیادی بر علیه کشورمان ایران انجام دادند، گفت: ترور سردار سلیمانی و یارانش توسط آمریکا بی پاسخ نخواهند ماند و انتقام سختی را خواهیم گرفت.

حقیقی حضور مردم در مراسم تشییع سردار سلیمانی و یارانش در سطح کشور و استان زنجان را بسیار ستودنی یاد کرد و گفت: این حضور نشان می‌دهد مردم با هم متحد بوده و وحدت دارند.

وی ابراز کرد: حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع انقلابی بی نظیر بود و باید وحدت و انسجام و همدلی مردم بیشتر از گذشته تقویت شود.

استاندار زنجان، به ایام الله دهه فجر اشاره کرد و یاد آور شد: برنامه‌ها و اقدامات و پروژه‌های عمرانی، اقتصادی و فرهنگی توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی طی یک هفته جمع بندی و به دبیر خانه کمیته دهه فجر ارسال شود.

حقیقی با بیان اینکه زنجان پایتخت شور و شعور حسینی است، افزود: باید حضور مردم در برنامه‌های دهه فجر پر رنگ باشد.

وی با بیان اینکه کاندایدا های انتخابات مجلس شورای اسلامی از دهه فجر برای تبلیغ انتخاباتی استفاده نکنند، افزود: کاندیداها باید به قانون تمکین کنند.

استاندار زنجان، دهه فجر را فرصت بسیار مهم و طلایی برای تقویت وحدت و اتحاد اعلام کرد و گفت: در این دهه باید دستاوردهای نظام و انقلاب به مردم به خوبی بیان شود.

حقیقی تصریح کرد: برای ایام الله دهه فجر پروژه‌های عمرانی به معاونت عمرانی، پروژه‌ای اقتصادی به معاونت اقتصادی و فرهنگی هم به امور اجتماعی ارسال شود.

وی از مدیران خواست برنامه‌ها و اقدامات و پر وژه های ایام دهه فجر را با رسانه‌ها در میان بگذارند و با رسانه‌ها ارتباط سازنده ایجاد کنند و مدیران دستگاه‌های اجرایی در رسانه‌ها حضور داشته باشند و عملکرد ۴۰ ساله نظام و دولت را به رسانه‌ها اطلاع رسانی بکنند.

حقیقی ابراز کرد: کمیته دهه فجر توسط شورای هماهنگی سازمان تبلیغات استان تشکیل شود و در این کمیته وظایف دستگاه‌ها مشخص شود.