رمز محبوبیت حاج قاسم شخصیت جامع الاطراف او است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود با اشاره به اینکه حاج قاسم سلیمانی خود را وابسته به هیچ جریان و جناحی نمیدانست، چرا که معتقد بود همه انسانها شایسته احترام هستند و رمز محبوبیت او در بین آحاد مردم همین است، گفت: برای قدرشناسی در تداوم وحدت ملی و حضور گسترده میلیونی مردم زمینه لازم برای مشارکت آحاد ملت در انتخابات پیش رو با همه سلایق تداوم پیدا کند.
متن نطق پیش از دستور به شرح ذیل است:
شهادت حاج قاسم سلیمانی و هم رزمانش را تسلیت میگویم. لازم میدانم از حضور قدرشناسانه و میلیونی شهروندان عزیز تهرانی در مراسم تشییع پیکر پاک شهیدانمان قدردانی و تشکر کنم.
رمز محبوبیت حاج قاسم سلیمانی در بین آحاد مردم را باید در شخصیت جامع الاطراف او جستجو کرد.
نیت پاک و اخلاص عمل، کاریزما و شخصیت دوست داشتنی، وطن پرستی و انسان دوستی از وجود شخصیت او بود و به همین دلیل شاهدیم اثرات شهادت حاج قاسم سلیمانی بسی بیش از دوران پر برکت حیاتش جلوه گر شده است که آشتی ملی امروز از ثمرات پر برکتش است.
حاج قاسم سلیمانی خود را وابسته به هیچ جناح و جریانی نمیدانست. او دختر بی حجاب را دختر خود میدانست و پسر فکل کراواتی را فرزند خود میدانست. حاج قاسم خودی و غیر خودی نداشت و برای او همه به لحاظ انسان بودن شایسته احترام بودند و بر مدار فرمان امیر المومنین علی علیه السلام خطاب به مالک اشتر حرکت مینمود که فرمود: انسانها را دوست بدار، چرا که یا در دین با تو شبیه و یا نظیر تو در خلقت هستند و اینگونه بود که حاج قاسم همچون باران بر همه یکسان عنایت داشت و در قلب خود مهربانی، محبت و لطف را بر همه آحاد مردم روشن نگه میداشت.
اکنون بر اولیای امور است که در قدر شناسی در تداوم این وحدت ملی و حضور گسترده و میلیونی مردم با ایجاد زمینه لازم برای مشارکت آحاد ملت خصوصاً در انتخابات مجلس پیش رو زمینه ساز حضور همه سلایق و دیدگاههای رنگارنگ مردم در پای صندوقهای رأی باشند و شور و نشاط ملی ایجاد شده را تداوم و تضمین نمایند.
رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شخصیت جامع الاطراف حاج قاسم سلیمانی به لزوم ایجاد زمینه لازم برای مشارکت آحاد ملت در انتخابات پیش رو با همه سلایق تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود با اشاره به اینکه حاج قاسم سلیمانی خود را وابسته به هیچ جریان و جناحی نمیدانست، چرا که معتقد بود همه انسانها شایسته احترام هستند و رمز محبوبیت او در بین آحاد مردم همین است، گفت: برای قدرشناسی در تداوم وحدت ملی و حضور گسترده میلیونی مردم زمینه لازم برای مشارکت آحاد ملت در انتخابات پیش رو با همه سلایق تداوم پیدا کند.
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