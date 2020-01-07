به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی صبح امروز با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود گفت:

«دی ماه که تا سال قبل، یادآور سالروز سفر ابدی جهان پهلوان بود، از این بعد مزین به اسم بزرگ دیگری هم هست. حاج قاسم سلیمانی که مثل خیلی ها من هم مفتخر به این هستم که خیلی چیزها از مجاورت و مصاحبتش یاد گرفتم. حاج قاسم که می گفت رابطه تون با خدا رو درست کنید تا خدا رابطه شما با خلق رو درست کنه.

جام جهان پهلوان تختی فردا در کرمانشاه غیور برگزار می شه. جامی که امسال مزین به آئین بزرگداشت سرباز سرافراز وطن، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی هم خواهد بود و باز هزار حسرت و افسوس که وجود نازنینش دیگه بین ما نیست. مثل آقا تختی که نیست و جای نبودنش هر سال بیشتر از سال قبل خالیست.»