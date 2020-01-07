به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ماه پایانی سال ۹۸، بارسلونا، میزبان بزرگ‌ترین کنگره جهانی موبایل خواهد بود. این کنگره جهانی، به عنوان بزرگترین نمایشگاه صنعت موبایل دنیا، با حضور تولیدکنندگان موبایل، محتوا و نرم‌افزار و همینطور مدیران اپراتورهای تلفن همراه، فرصت مناسبی برای تبادلات تجاری و بازرگانی در این عرصه فراهم می‌کند.

در این گردهمایی برترین‌های صنعت موبایل و تولید محتوا مانند اپل، سامسونگ، مایکروسافت، ال‌جی، اچ‌تی‌سی، سونی و غیره حضور خواهند داشت. همچنین نسل جدید موبایل‌، تبلت و نرم‌افزار در این رویداد به علاقه‌مندان و فعالان این حوزه معرفی می‌شود.

در کنگره جهانی موبایل بارسلونا که محلی برای نمایش توانمندی شرکت‌ها و کشورهای مختلف در این حوزه است، یک هیات تجاری ایرانی نیز با حمایت مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان توسعه تجارت حضور خواهند یافت.