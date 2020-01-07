  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۴۶

خبرگزاری فرانسه:

آلمان بخشی از نظامیان خود را از عراق خارج می کند

آلمان بخشی از نظامیان خود را از عراق خارج می کند

خبرگزاری فرانسه از تصمیم آلمان برای خارج کردن بخشی از نظامیان خود از عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در خبری فوری گزارش داد که آلمان بخشی از نظامیان خود را که در عراق مستقر هستند از این کشور خارج می کند.

روز گذشته نیز «ان تی وی» آلمان گزارش داد که پارلمان عراق قطعنامه خروج نیروهای بیگانه از کشورش را بعد از شهادت سردار سلیمانی توسط آمریکا تصویب کرده است. حالا ارتش آلمان خود را برای پایان ناگهانی ماموریت آموزشی در عراق آماده می کند. برلین تلاش می کند آنچه را در این شرایط می تواند حفظ کند نجات دهد.

هم چنین اخباری در خصوص اینکه آمریکا قصد دارد نظامیان خود را از عراق خارج کند منتشر شده بود اما وزیر دفاع آمریکا این اخبار را تکذیب کرد.

پارلمان عراق به تازگی مصوبه اخراج نظامیان خارجی از این کشور را بعد از شهادت سردار سلیمانی تصویب کرده است.

کد مطلب 4819020
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها