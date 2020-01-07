آلمان بخشی از نظامیان خود را از عراق خارج می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در خبری فوری گزارش داد که آلمان بخشی از نظامیان خود را که در عراق مستقر هستند از این کشور خارج می کند.
روز گذشته نیز «ان تی وی» آلمان گزارش داد که پارلمان عراق قطعنامه خروج نیروهای بیگانه از کشورش را بعد از شهادت سردار سلیمانی توسط آمریکا تصویب کرده است. حالا ارتش آلمان خود را برای پایان ناگهانی ماموریت آموزشی در عراق آماده می کند. برلین تلاش می کند آنچه را در این شرایط می تواند حفظ کند نجات دهد.
هم چنین اخباری در خصوص اینکه آمریکا قصد دارد نظامیان خود را از عراق خارج کند منتشر شده بود اما وزیر دفاع آمریکا این اخبار را تکذیب کرد.
پارلمان عراق به تازگی مصوبه اخراج نظامیان خارجی از این کشور را بعد از شهادت سردار سلیمانی تصویب کرده است.
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