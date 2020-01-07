سعید اسماعیل‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه صبح امروز ساعت ۹ و ۴۶ دقیقه انفجار در یک‌منزل مسکونی واقع در شهرک جانبازان به وقوع پیوست، اظهار داشت: پس از اعلام گزارش انفجار هفت نفر نیرو آتش‌نشان با سه دستگاه خودرو آتش‌نشانی در محل حضور یافتند.

وی بابیان اینکه براثر انفجار یک واحد مسکونی ویلایی، شعله‌های زیادی به بیرون زبانه می‌کشد، تصریح کرد: دود فراوانی منطقه را فراگرفته است که نیروهای آتش‌نشانی به‌سرعت به چند گروه عملیاتی برای اجرای عملیات اطفای حریق تقسیم شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی استان سمنان با تأکید بر اینکه مالک این منزل مسکونی در هنگام حادثه در منزل حضور نداشته است، اضافه کرد: علت اصلی آتش‌سوزی مشخص نشده و کارشناسان در حال بررسی این مسئله هستند.

اسماعیل‌پور خاطرنشان کرد: در ایام زمستان عموم مردم باید بیش‌ازپیش به نکات ایمنی توجه کنند تا از وقوع حوادث آتش‌سوزی و انفجار جلوگیری کنند.