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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۱۷

تولید فیلتر هوای واقعاً موثر برای جذب گرد و خاک

تولید فیلتر هوای واقعاً موثر برای جذب گرد و خاک

تولید فیلتر هوای شخصی واقعاً مؤثر کار ساده ای نیست، اما یک محقق فیلتر هوای جدیدی را تولید کرده و مدعی است می‌توان از آن برای جلوگیری از ورود انبوه گرد و خاک به دهان و بینی استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این فیلتر هوا که ماسک نام دارد توسط میکال پویتوی آمریکایی ساخته شده و به دور صورت فرد کشیده می‌شود. فیلتر یادشده مجهز به دو پنکه کوچک در دو سر انتهایی خود است که در حین کار فشار هوایی زیادی ایجاد می‌کنند. همین امر موجب می‌شود هوایی که در برابر صورت فرد جریان می‌یابد پاکیزه و خالی آلودگی باقی بماند.

در واقع این ماسک به جای استفاده از فیلتر برای متوقف کردن آلاینده‌ها و جذب آنها از جریان هوا برای دور کردن آنها از برابر دهان و بینی استفاده می‌کند. ماسک یادشده مجهز به حسگرهایی برای اندازه گیری سرعت تنفس افراد نیز هست تا سرعت حرکت پنکه‌ها یا فن‌ها با سرعت تنفس فرد سازگار شوند.

این محصول در ماه جولای آینده به بازار می‌آید و قیمت آن ۳۵۰ دلار اعلام شده است. از این محصول هم می‌توان در فضای بسته و هم در فضای باز استفاده کرد. وزن ماسک مذکور ۲۵۶ گرم بوده و ۵۰ برابر بهتر از ماسک‌های عادی توصیف شده است.

کد مطلب 4819025

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