تراکتور و ماشین سازی جریمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، آرای خود را در خصوص تیم‌های مختلف صادر کرد که تیم‌های تراکتور، ماشین سازی و مس سونگون هم از این جریمه‌ها بی نصیب نماندند.

تیم تراکتور تبریز به دلیل تخلف تماشاگرانش مبنی بر پرتاب نارنجک، اشیا و انداختن لیزر به بازیکنان تیم استقلال تهران و با توجه به تکرار تخلفات مکرر تماشاگران، به پرداخت جریمه ۳۰۰ میلیون ریالی محکوم شد.(این رأی ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف می‌باشد)

همچنین تیم تراکتور تبریز به خاطر تخلف تماشاگرانش در دیدار برابر پیکان تهران مبنی بر فحاشی به داور بازی، باید ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

تیم شهر خودرو نیز به خاطر سو رفتار تیمی در دیدار برابر تراکتور تبریز به جریمه نقدی ۷۰ میلیون ریالی محکوم شد.

اما در مسابقه تیم‌های استقلال تهران و ماشین سازی تبریز هم تخلفاتی از سوی تماشاگران تیم استقلال تهران مبنی بدرفتاری با بازیکن حریف رخ داد که براین اساس تیم استقلال به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

تیم استقلال تهران همچنین به خاطر داشتن ۵ بازیکن اخطاری باید ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

تیم ماشین سازی تبریز نیز به دلیل داشتن ۷ بازیکن اخطاری باید ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

حامد لک دروازه بان تیم ماشین سازی تبریز تیز به خاطر بدرفتاری مقابل بازیکن حریف باید ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

اما دیدار تیم‌های فوتسال ملی حفاری اهواز و مس سونگون ورزقان برگزار و از سوی تماشاگران تیم ملی حفاری تخلفاتی مبنی بر فحاشی و پرتاب بطری به سمت داور رخ داد که منجر به توقف بازی شد، این تیم به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم است.