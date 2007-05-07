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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۸:۱۲

دبیر انجمن داروسازان ایران تاکید کرد:

واردات و تولید داروی بیماران ام اس قطع نشده است / بیماران ام اس نگران کمبود دارو نباشند

واردات و تولید داروی بیماران ام اس قطع نشده است / بیماران ام اس نگران کمبود دارو نباشند

بیماران ام اس نگران کمبود داروی خود نباشند ، زیرا واردات و تولید داروی این بیماران قطع نشده است.

دکتر سعید واقفی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: قطع واردات داروی بیماران ام اس صحت ندارد و روند واردات داروی این قبیل بیماران تا زمان تولید انبوه دارو در داخل کشور، همچنان ادامه خواهد داشت.

دبیر انجمن داروسازان ایران ادامه داد: کمپانی "سینا ژن" که مسئولیت تولید داروی ام اس در داخل را بر عهده دادرد، اعلام کرده که 90 هزار "دز" دارو در دست تهیه دارد و 35 هزار "دز" نیز آماده دارد.

وی افزود: این کمپانی اعلام کرده که نیاز بیماران ام اس در کشور را تامین خواهد کرد و هیچ گونه مشکلی به لحاظ کمبود داروی این بیماران وجود نخواهد داشت.

واقفی در عین حال به زمان مورد نیاز برای اثبات کیفیت داروی تولید داخل از سوی پزشکان اشاره کرد و گفت: پزشکانی که تا کنون داروی وارداتی را به بیماران تجویز کرده اند، برای دیدن آثار درمانی داروی تولید داخل، نیاز به زمان دارند و این یک امر طبیعی است و تا آن زمان نیز داروی بیماران ام اس وارد خواهد شد.

دبیر انجمن داروسازان ایران در خصوص کیفیت داروی تولید داخل بیماران ام اس ، افزود: کیفیت این دارو تضمین شده است. 

کد مطلب 481904

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