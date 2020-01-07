تشکیل جلسه شورای نگهبان برای بررسی طرح سه فوریتی «انتقام سخت»

به گزارش خبرگزاری مهر، فقها و حقوقدانان شورای نگهبان از صبح امروز در مجلس تشکیل جلسه داده و هم اکنون مشغول بررسی مصوبه مجلس درباره طرح سه فوریتی اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا هستند.

این جلسه همچنان ادامه داشته و اعضای شورای نگهبان هم اکنون در حال بررسی این مصوبه هستند.

بر اساس اصل نود و هفتم و ماده ۸ آیین نامه داخلی مجلس، طرح‌های سه فوریتی باید با حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس بررسی و تصویب شود.

بر اساس مصوبه امروز مجلس، عبارت کلیه اعضای پنتاگون و شرکتها و مؤسسات وابسته و فرماندهان و آمران شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، قبل از عبارت فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنت کام) اضافه می شود.