به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در یک گفتگوی رادیویی با اشاره به حضور میلیونی مردم ایران در مراسم تشییع و بزرگداشت یاد شهید سلیمانی اظهار داشت: صدای ملت این وظیفه را به دولت برای تعیین خط مشی جدید و چگونگی عملکرد می‌دهد. از جمعه صبح می‌دانستیم مردم یاد شهید سلیمانی را در ایران سوریه، یمن، عراق و همه کشورهایی که شهید سلیمانی برای آزادی آنها خدمت کرد، گرامی می‌دارند. این حضور مردم مشت محکمی است به دهان ترامپ، کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی تا آنها بدانند فرماندهان و مسئولان در دل مردم جای دارند و اگر اختلاف‌های جزئی در مسائل اقتصادی وجود دارد، یک اختلاف درون خانوادگی است و مردم اجازه نخواهند داد دشمن از این اختلاف‌ها سوء‌استفاده کند.

واعظی با بیان اینکه تشییع میلیونی سردار سلیمانی در بسیاری از رسانه‌های بزرگ دنیا نمایش داده شد، خاطرنشان کرد: این تشییع نشان داد که جمهوری اسلامی ایران قوی‌تر و مقتدرتر شده است، هرچند که یک فرمانده بزرگ خود را از دست داده است. وقتی شهید بهشتی یا مطهری را از دست دادیم، ملت ما یکپارچه‌تر شد و راه شهدا ادامه پیدا کرد.

رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور تصریح کرد: شهید سلیمانی فقط متعلق به ایران نبود بلکه متعلق به جبهه مقاومت بود. آمریکا فکر کرد با این کار خود مرکز ثقل جبهه مقاومت یعنی سردار سلیمانی را از بین می‌برد ولی سردار سلیمانی برای بیداری ملت‌های مسلمان منطقه تلاش می‌کرد و تلاش این شهید ممکن بود ده سال طول بکشد ولی این بیداری ملت‌های منطقه فقط دو سه روز طول کشید. وحدتی که در ایران ایجاد شده است، دستاورد بزرگی است. دشمن تبلیغ می‌کرد که در مراسم تشییع سردار سلیمانی فقط سپاهی‌ها یا حزب‌اللهی‌ها شرکت کنند اما همه ملت در این مراسم شرکت کردند و همه آمدند. کسی آمده است که می‌گوید برای اولین بار در چنین مراسم‌هایی شرکت کرده است.

واعظی همچنین با بیان اینکه اقدام پارلمان عراق برای اخراج نیروهای نظامی آمریکایی از این کشور اقدام بسیار بزرگی بود، گفت: آنقدر خبر شهادت سردار سلیمانی بزرگ بود که خبر اخراج نظامیان آمریکایی گم شد. اقدام پارلمان عراق خبر بزرگی است آنها در کشور همسایه ما لانه کرده و پایگاه درست کرده بودند ولی بخاطر عظمت خون شهدا پارلمان عراق با رأی بسیار بالایی تصمیم گرفت تا آمریکایی‌ها را از این کشور بیرون کند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه مسیری برای انتقام از دشمن دنبال می‌شود، تصریح کرد: در چند جبهه حتماً باید استراتژی خود را ادامه دهیم. روز جمعه جلسه فوق العاده شورای عالی امنیت ملی برگزار شد و تصمیمات آن جلسه اجرا می‌شود. وحدت و همدلی برای استمرار خط مقاومت مهم بوده و باید دنبال شود. حضور مردم به تمام مسئولان نظام و دولت روحیه داده است که این راه را با قوت بیشتری ادامه دهند. درست است که بزرگ مردی را از دست داده ایم ولی نباید احساس کنیم در برابر دشمن تضعیف شده ایم. باید با حمایت مردمی که انجام شد، نشان دهیم قوی‌تر شده‌ایم و راه و هدف سردار سلیمانی را با قوت ادامه دهیم. دولت و مسئولان در همین خط هستند. باید سران قوای سه گانه به همراه سپاه و سایر مسئولان دنبال این باشیم که تقاص خون سردار سلیمانی را بگیریم. انتقام حتماً باید گرفته شود وبه نظر می‌رسد برنامه‌ریزی‌های بسیار خوبی هم انجام شده است.

رئیس دفتر رئیس جمهور درباره ضرورت خروج نظامیان آمریکا از خاورمیانه اظهار کرد: حضور نظامیان آمریکایی در سوریه قانونی نیست. در عراق شرایط متفاوت بود اما از روز گذشته حضور نظامیان آمریکایی در عراق، غیرقانونی است البته ترامپ به مسئولان عراقی گفته است که اگر ما را بیرون کنید، شما را تحریم می‌کنیم و باید پولی که خرج کردیم را بدهید. این زورگویی است و ادامه حضور آنها در عراق اشغالگری است. این شرایط در افغانستان هم وجود دارد.

واعظی در پایان گفت: تمام گروه‌های اسلامی چه در فلسطین چه در کشورهای دیگر گفته‌اند هرچند قاسم سلیمانی ایرانی بود اما او متعلق به جبهه مقاومت بود و ما هم به اندازه ایرانی‌ها یک فرمانده خود را ازدست داده و سوگواریم و وظیفه ما است که انتقام این شهید را بگیریم. این اقدام سابقه نداشته و شمارش معکوس برای خروج نظامیان آمریکایی از منطقه آغاز شده است.