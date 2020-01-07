مراسم سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم امسال بر خلاف سال های گذشته در محل آستان شیخ صدوق و با امکانات و شرایط بهتری برگزار شد. در این مراسم سیدرضا صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک، شروین اسبقیان مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی، محمدرضا طالقانی رئیس اسبق فدراسیون کشتی و عضو هیأت رئیسه فدراسیون، حمید سوریان نایب رئیس، سید جلال عسگری سرپرست دبیری و حسن رنگرز سخنگوی فدراسیون کشتی، مسئولان فرماندار ری، شهردار منطقه ۲۰، مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران، قهرمانان و ورزشکاران، علی اکبر حیدری دارنده برنز المپیک و از همدوره های تختی، رئیس فدراسیون کشتی پهلوانی و زورخانه ای، سید شمس الدین حسینی و محمد عباسی وزرای اسبق اقتصاد و ورزش، غفوری فرد رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی و جمعی از اقشار مختلف مردم حضور داشتند.

در ابتدای مراسم کلیپی از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و یارانش پخش شد و مراسم با سخنرانی جمعی از مسئولان و همچنین پخش کلیپی از جهان پهلوان تختی ادامه یافت.

حسن رنگرز سخنگوی فدراسیون کشتی نیز در این مراسم با بیان اینکه پهلوانی فقط در ورزش کشتی نیست، و خصلت جوانمردی، از خودگذشتگی و مردمی بودن از نشانه های پهلوانی است، با اشاره به همزمانی مراسم سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی با مراسم تشییع پیکر و خاکسپاری شهید سرافراز اسلام سردار حاج قاسم سلیمانی و تأکید بر اینکه امروز روزی برای بزرگداشت ارزش های پهلوانی و جوانمردی است، یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و یارانش را که در دفاع از ایران جان خود را فدا کردند، گرامی داشت.

به دلیل همزمانی این مراسم با مراسم تشییع پیکر شهید وحید زمانیان از همراهان سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی و از ساکنین شهر ری و یک شهید مدافع حرم دیگر این مراسم از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز شد و ساعت ۱۰ نیز به پایان رسید.