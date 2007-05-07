شهروندان بدون هیچگونه نگرانی از مأموران قلابی شکایت کنند

سردار سرتیپ دوم حسین ساجدی نیا در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر افزود : در صورت مشاهده هر گونه مأمورنمایی ، باید موضوع سریعاً به پلیس اطلاع داده شود تا از تکرار جرم توسط مجرم در موارد مشابه جلوگیری به عمل آید .

وی افزود: چندی است که برخی از شهروندان نسبت به حضور افراد مأمورنمایی که در متروها به عنوان تذکرهای اخلاقی اخاذی می کنند ، شاکی هستند اما به سبب برخی تصورها (مانند تحت تعقیب قرار گرفتن فرد بدحجاب مورد اخاذی قرار گرفته ) از اعلام موضوع به نیروی انتظامی و بخش های ذی ربط ، خودداری می کنند .

جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ در همین راستا گفت : در چنین شرایطی بهتر آن است که قربانی سریعاً به پلیس مترو یا حراست مراجعه و موضوع را بدون هیچ بیم و هراسی اعلام کند .

وی با اعلام خبر دستگیری چند مرد مأمورنما در جمعه گذشته که زیر عنوان تذکر اخلاقی اقدام به اخاذی کرده بودند ، بیان داشت : فرد شاکی از مأمورنما حتی اگر دارای مورد تخلفی نیز باشد که موجب دستاویز قرار گرفتن برای بزهکار شده ، می تواند با فراغت از هرگونه احتمال مورد پیگرد قرار گرفتن ، موضوع را به طور کامل به اطلاع پلیس برساند تا ترتیبات تعقیب مجرم فراهم شود .

از جمله علت هایی که موجب تکرار جرم اخاذی با عنوان های دولتی مانند مأمور نیروی انتظامی می شود ، بیم قربانیان از اعلام مسئله به پلیس است .

ساجدی نیا تصریح کرد : هموطنان بدانند، با فرد قربانی کاری نداریم و تنها اطلاعات را برای پیگیری بزهکار از او می گیریم و پیگرد انتظامی شاملش نمی شود .