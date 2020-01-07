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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۰۶

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تشییع پیکر شهید مظفری‌نیا در حرم حضرت معصومه(س)

تشییع پیکر شهید مظفری‌نیا در حرم حضرت معصومه(س)

قم - مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر شهید شهروز مظفری‌نیا از همرزمان سردار سلیمانی با حضور گسترده مردم در حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید شهروز مظفری‌نیا صبح سه‌شنبه با حضور جمع کثیری از طلاب، بسیجیان، اساتید حوزه و اقشار مختلف مردم قم در حرم حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد.

آیت الله سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س)، بهرام سرمست استاندار قم، جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی از جمله شرکت کنندگان در این مراسم بودند.

شرکت کنندگان در این مراسم با شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» بر گرفتن انتقامی سخت از عاملان شهادت سردار سلیمانی و شهدای مقاومت تأکید کردند.

پیکر شهید مظفری‌نیا در میان حزن و اندوه شرکت کنندگان در مقبره الشهدای حرم کریمه اهل بیت (ع) به خاک سپرده شد.

شهید شهروز مظفری‌نیا یکی از همراهان شهید سپهبد قاسم سلیمانی بود که در حمله تروریستی آمریکا در عراق به خیل شهیدان پیوست، این شهید در تیرماه سال ۱۳۵۷ در قم چشم به جهان گشود و در تهران زندگی می‌کرد.

کد مطلب 4819051

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