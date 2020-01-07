برنامه دیدارهای تیم فوتسال بانوان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، برنامه مسابقات فوتسال زیر ۲۰ سال بانوان تورنمنت کافا ۲۰۲۰ به میزبانی شهر دوشنبه در تاجیکستان اعلام شد و تیم فوتسال زیر ۲۰ سال بانوان ایران نیز یکی از ۶ تیم حاضر در این رقابت ها خواهد بود.

بانوان ایران در این رقابت ها با تیم های ملی فوتسال جوانان ازبکستان ، ترکمنستان ، افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان دیدار می کنند. بازی ها به صورت دوره ای در یک گروه ۶ تیمی برگزار می شود و تیم ایران در اولین مسابقه برابر میزبان (تاجیکستان) قرار می گیرد.

برنامه بازی های تیم فوتسال زیر ۲۰ سال بانوان ایران در رقابت های کافا به این شرح است:

جمعه ۴ بهمن

* ایران – تاجیکستان

شنبه ۵ بهمن

* ایران – افغانستان

یکشنبه ۶ بهمن

* ترکمنستان – ایران

سه شنبه ۸ بهمن

* ازبکستان – ایران

چهارشنبه ۹ بهمن

* ایران - قرقیزستان