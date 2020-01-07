برنامه دیدارهای تیم فوتسال بانوان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، برنامه مسابقات فوتسال زیر ۲۰ سال بانوان تورنمنت کافا ۲۰۲۰ به میزبانی شهر دوشنبه در تاجیکستان اعلام شد و تیم فوتسال زیر ۲۰ سال بانوان ایران نیز یکی از ۶ تیم حاضر در این رقابت ها خواهد بود.
بانوان ایران در این رقابت ها با تیم های ملی فوتسال جوانان ازبکستان ، ترکمنستان ، افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان دیدار می کنند. بازی ها به صورت دوره ای در یک گروه ۶ تیمی برگزار می شود و تیم ایران در اولین مسابقه برابر میزبان (تاجیکستان) قرار می گیرد.
برنامه بازی های تیم فوتسال زیر ۲۰ سال بانوان ایران در رقابت های کافا به این شرح است:
جمعه ۴ بهمن
* ایران – تاجیکستان
شنبه ۵ بهمن
* ایران – افغانستان
یکشنبه ۶ بهمن
* ترکمنستان – ایران
سه شنبه ۸ بهمن
* ازبکستان – ایران
چهارشنبه ۹ بهمن
* ایران - قرقیزستان
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