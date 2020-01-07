رژیم صهیونیستی به پنجمین گام برجامی ایران واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، «یوال اشتینیتز» وزیر انرژی رژیم صهیونیستی امروز سهشنبه در گفتگو با شبکه رادیویی این رژیم در اظهاراتی محتاطانه مدعی شد هنوز خیلی زود است که درباره اینکه آیا ایران در مسیر دستیابی به سلاح هستهای هست یا خیر، تصمیمگیری کنیم.
وی در ادامه افزود: باید منتظر بود و دید چه پیش میآید.
اظهارات اشتینیتز در واکنش به پنجمین گام برجامی ایران مبنی بر کنار گذاشتن همه محدودیتهای غنیسازی اورانیوم است.
این لحن احتیاطآمیز در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی بارها ضمن مخالفت با برجام، ایران را به تلاش پنهان برای دستیابی به تسلیحات هستهای متهم کرده است.
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