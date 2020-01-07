  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۷ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۱۷

با لحنی محتاطانه؛

رژیم صهیونیستی به پنجمین گام برجامی ایران واکنش نشان داد

رژیم صهیونیستی به پنجمین گام برجامی ایران واکنش نشان داد

وزیر انرژی رژیم صهیونیستی در واکنش به جدیدترین گام برجامی ایران مدعی شد هنوز زود است که بگوییم ایران در مسیر ساخت بمب هسته‌ای است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «یوال اشتینیتز» وزیر انرژی رژیم صهیونیستی امروز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه رادیویی این رژیم در اظهاراتی محتاطانه مدعی شد هنوز خیلی زود است که درباره اینکه آیا ایران در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای هست یا خیر، تصمیم‌گیری کنیم.

وی در ادامه افزود: باید منتظر بود و دید چه پیش می‌آید.

اظهارات اشتینیتز در واکنش به پنجمین گام برجامی ایران مبنی بر کنار گذاشتن همه محدودیت‌های غنی‌سازی اورانیوم است.

این لحن احتیاط‌آمیز در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بارها ضمن مخالفت با برجام، ایران را به تلاش پنهان برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای متهم کرده است.

کد مطلب 4819067
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها