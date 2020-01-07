اسماعیل ترک‌زاد تهیه کننده مستند مسابقه «بزن به برق» که برای شبکه نمایش خانگی تولید می شود، درباره آخرین وضعیت این مجموعه به خبرنگار مهر توضیح داد: شکر خدا بعد از آغاز پیش تولید این مسابقه که با هدف آشنایی با اتومبیل‌های برقی و با حضور هنرمندان سینما و تلویزیون و قهرمانان ورزشی تولید می شود، استقبال خوبی از طرف نهادهای مسئول و واحدهای صنعتی شده است.

وی افزود: ما اکنون در حال مذاکره با نهادهای گوناگون برای همکاری در تولید هستیم و همچنان که با پلیس راهور در حال مذاکره هستیم، از مشاوره اساتید متخصص دانشگاه صنعتی خواجه نصیر هم بهره مندیم و در حال گفتگو و پیدا کردن استعدادهای اهل فن در زمینه مکانیک اتومبیل هستیم.

ترک‌زاد در پایان اعلام کرد: امیدوارم به زودی وارد تولید مجموعه شویم. به ویژه که فرهنگسازی در حوزه استفاده بهتر از انرژی، یک نیاز ضروری است.

این مسابقه بخشی به نام «گاراژ» دارد که هر بار در این بخش یک چهره شناخته شده از بین اهالی هنر، ورزش و ... یک ماشین کلاسیک بنزینی می آورد و در برنامه نشان داده می شود که این ماشین را چگونه می توان به یک ماشین برقی تبدیل کرد.