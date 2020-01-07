توضیحات ظریف درباره رد ویزاتوسط آمریکا/جزئیات گفتگوی پمپئو وگوترش

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه پیش از ظهر (سه شنبه) در حاشیه مجمع گفتگوهای تهران در جمع خبرنگاران درباره عدم صدور ویزا برای سفر به آمریکا گفت: در تماسی که میان وزیر خارجه آمریکا با دبیرکل سازمان ملل انجام شده است، پمپئو اعلام کرده است که وقت کافی برای صدور ویزا برای بنده وجود نداشته است و ما این ویزا را صادر نخواهیم کرد.

وی افزود: دبیر کل سازمان ملل نیز اعلام کرده است که حق ایران است که در این نشست شرکت کند. من تمایل زیادی برای شرکت در این نشست آن هم در این شرایط نداشتم.

وزیر امور خارجه ادامه داد: نشست ویژه شورای امنیت فرصت خوبی بود تا جنایت آمریکا را مطرح کنیم و دولتی که تروریسم دولتی و اقتصادی و تهدید و جنایات جنگی و بشریت را می‌کند برایش مهم نیست که مفاد قرارداد مقر را نقض کند. همه باید از این دولت یاغی بپرسند که از چه چیزی می ترسد. آیا حضور وزیر خارجه یک کشور و مؤسس سازمان ملل متحد در شورای امنیت برای حمایت از منشور ملل متحد و چندجانبه گرایی آنچنان خطر بزرگی برای ایالات متحده ایجاد می‌کند که ویزاها را صادر نکردند.

وی افزود: این موضوع نشان دهنده ورشکستگی دولت ایالات متحده و ترامپ است که ناشی از تحلیل‌های غلط است. آقای پمپئو مانند دلقک ویدئویی را منتشر کرد و خیال کردند که مردم ایران و عراق مانند مزدورانی هستند که به آنها توصیه می‌کنند و مشاورت می‌دهند. مشخص می‌کند که چقدر تحلیل آنها غلط بوده و دامی که وی برای رئیس جمهور آمریکا به دلیل بغض شخصی پهن کرده، اقدام خطرناکی این بود که پایان حضور آمریکا در منطقه را رقم زده است.

ظریف درباره گام پنجم ادامه داد: آنچه ما در کاهش تعهدات خود در قالب برجام انجام دادیم، دقیقاً منطبق با اصول برجام و ماده ۳۶ توافق هسته‌ای بود. ما دیگر هیچ تعهدی را در اجرای تعهدات خود انجام نمی‌دهیم و فعالیت صلح آمیز هسته‌ای خود را بر اساس نیازهای خود ادامه می‌دهیم. اروپایی‌ها به جای سر و صدا کردن و صحبت‌هایی که به حل مشکلات کمکی نمی‌کند، به اجرای تعهدات خود در قالب برجام و همچنین توافق ۱۱ بندی خود بپردازند. آنها یک تعهداتی داده اند که تنها بر روی کاغذ ماند و به مرحله اجرا در نیامد. آنها به جای این سخنان تنها یک بند از تعهدات خود را به ما نشان دهند که اجرا کرده باشند.

وزیر امور خارجه در مورد مفاد نشست آتی شورای امنیت که آمریکا برای وزیر امور خارجه ایران روادید صادر نکرد نیز اظهار داشت: این نشست مربوط به ترور شهید سلیمانی نبود و مدت‌ها قبل به پیشنهاد معاون نخست وزیر و وزیر خارجه ویتنام که از ابتدای ژانویه ریاست دوره‌ای شورای امنیت و برای بررسی روش‌های تقویت چندجانبه گرایی و منشور ملل متحد در هفتاد و پنجمین سالگرد تصویب منشور ملل متحد برنامه ریزی شده بود و آن را طی یک نامه به بنده اعلام کرده بودند.

وی افزود: توافق بنده برای حضور در این نشست از مدت‌ها قبل بوده و اعلام آمریکایی‌ها که ایران بعد از ترور سردار سلیمانی این نشست را تشکیل داده و آنها فرصت صدور ویزا نداشته اند، دروغ بوده است. این در حالی است که ما از مدت‌ها پیش درخواست صدور ویزا را داده بودیم. آنچه که پمپئو مثل همیشه به دروغ اعلام کرده، نشان دهند وحشتی است که آنها از اعلام واقعیت‌ها به مردم آمریکا از سوی ایران دارند. دنیا در نیویورک خلاصه نمی‌شود و می‌توان از تهران برای مردم آمریکا پیغام ارسال کرد و با آنها صحبت کرد.

ظریف در مورد مواضع اخیر اروپایی‌ها بیان کرد: اشتباه اروپایی‌ها این است که فکر می‌کنند با حرف زدن در جهت منویات آمریکا می‌توانند رضایت آنها را کسب کنند. اروپایی‌ها فراموش کردند آنچه که تحت عنوان سازش مطرح کرده‌اند، در مورد آمریکا اجرا می‌کنند. این موضوع نیز باعث تحریک بیشتر امریکایی‌ها شده و دیدیم که علی رغم حرف‌های نامربوط اروپایی‌ها، آقای پمپئو اعلام کرد که اروپایی‌ها از ما حمایت نمی‌کنند.

وی درباره خروج آمریکا از عراق نیز گفت: آمریکایی‌ها خطایی در عراق کردند که در سه بعد می‌توان آن را تحلیل کرد. اولین آن این است که حاکمیت، تمامیت ارضی عراق و همچنین قرارداد همکاری میان دو کشور را نقض کرده است. عراقی‌ها در راستای همین قرارداد به آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند که باید از این کشور خارج شوند.

وزیر امور خارجه ادامه داد: بعد دوم جنایت آمریکا این است که احساسات مردم منطقه را جریحه دار کرده و شما آنچه در مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی و ابو مهدی مهندس در عراق دیدند و خشمی که از آمریکا در هند، سوریه، لبنان، الجزایر، روسیه و سایر کشورهای دیگر مشاهده شد گواه همین موضوع است.

ظریف خاطر نشان کرد: بعد سوم اقدام آمریکا، کاری بود که علیه جمهوری اسلامی کردند و فرمانده بزرگ نظامی ما را شهید کردند. این کار بی پاسخ نخواهد ماند.

رئیس دستگاه دیپلماسی با تاکید بر این موضوع که حتماً آثار این اقدام وحشیانه ایالات متحده ابعاد مختلفی خواهد داشت، خاطر نشان کرد: خروج آمریکا از منطقه شروع کار است و مطمئن باشید که این کشور از غرب آسیا خارج خواهد شد. آنچه به خاطر حمله به فرمانده بزرگ ایرانی انجام دادند نقض حاکمیت ما بوده و پاسخ مناسبی که ما در زمان و به شیوه‌ای که تصمیم بگیریم، داده خواهد شد.

ظریف با تاکید بر اینکه آمریکا حق ندارد برای ما تصمیم بگیرد، اظهار داشت: ما در هیجان آمریکا قرار نمی‌گیریم و باید بگویم تصمیمات جمهوری اسلامی همواره هوشمندانه و منطقی بوده و حتماً این کار را خواهیم کرد اما همه باید بدانند که اقدام به افزایش تنش در منطقه توسط آمریکا انجام گرفته و خود آنها مسئول خواهند بود.

ظریف در مورد اظهارات عادل عبد المهدی درباره محور سفر سردار سلیمانی به عراق و گفتگو در مورد عربستان و تأثیر اقدام آمریکا بر روابط ایران با کشورهای منطقه افزود: متحدان منطقه‌ای آمریکا باید تصمیم بگیرند و باید متوجه باشند که واشنگتن حاضر است به خاطر امیال چند نفر و منافع سیاسی داخلی دو سه نفر، امنیت آنها را به خطر بیاندازد. آیا آنها هنوز حاضر هستند وامدار آمریکا باشند و امنیت خود را از طریق آمریکا تأمین کنند یا اینکه می‌خواهند آن را از طریق مشارکت با همسایگان ایجاد کنند. ما این آمادگی را داریم که امنیت را با همسایگان شریک باشیم و این آنها هستند که باید تصمیم بگیرند.