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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۱۴

امیرآبادی در جمع خبرنگاران:

قانون «انتقام سخت» امروز به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود

قانون «انتقام سخت» امروز به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس مجلس امروز قانون انتقام سخت را به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی طراح طرح اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران، گفت: جلسه اعضای شورای نگهبان با حضور چهار فقیه و سه حقوقدان تشکیل و مصوبه مجلس درباره طرح سه فوریتی انتقام سخت تأیید شد.

وی افزود: علی لاریجانی رئیس مجلس اذن کتبی مقام معظم رهبری را برای برداشت ۲۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای اختصاص به نیروی قدس ارائه کرد به همین جهت این طرح سه فوریتی اکنون به عنوان قانون قلمداد شده و امروز از طریق رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ می شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: بر اساس این قانون، علاوه بر اعضای سنتکام که جزو تروریست ها محسوب می شدند، از امروز عوامل وابسته به آنها نیز تروریست خواهند بود و وزارت اطلاعات بر اساس این قانون مسئول شناسایی آمران و عاملان عملیات تروریستی علیه سپهبد سلیمانی شد.

کد مطلب 4819088

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