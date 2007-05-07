توانمندی های صنایع اراک نادیده گرفته شده است

به گزارش خبرنگار مهر ، سیدمحمد علیزاده در جمع مدیران صنایع استان مرکزی در اراک افزود : صنایع این استان نقش مهمی در رفع نیازهای نظامی و صنعتی کشور در دوران دفاع مقدس داشتند که پس از جنگ نگاه به صنایع استان مرکزی سلیقه ای شد و بخشی از کارکرد این صنایع نادیده گرفته شد .

وی خاطر نشان کرد : از وی‍ژگی های مهم صنعت مرکزی ، وجود فکر و ایده فنی در نیروها و مهندسان این استان است که در کنار پویایی و تنوع تولید شرایط فوق العاده ای را ایجاد کرده است .

علیزاده تصریح کرد : صنایع مادر استان مرکزی برای اولین بار در کشور سفارش می گیرند و بر اساس سفارش گرفته شده کار می کنند و از ابتدای انقلاب تا امروز بیش از 100 دانش فنی طراحی و ساخت تجهیزات را به کشور وارد کرده اند .

علیزاده با اشاره به اینکه استان مرکزی دومین استان دارای صنایع مادر و چهارمین قطب صنعتی کشور است یادآور شد : اراک اولین شهر صنعتی کشور است که به هر نیازی می تواند پاسخ دهد و دارای امکانات خوبی در این زمینه است .

وی تاکید کرد : دانش فنی موجود در صنایع اراک دانشی است که در صنایع اروپایی وجود دارد و این امر فرصتی برای توسعه صنایع هوایی از جمله هواپیماسازی در کشور است .

علیزاده با یادآوری دوران دفاع مقدس ادامه داد : مهندسان و کارکنان کارخانه هایی مانند آلومینیم سازی، ماشین سازی و آذرآب در زمان جنگ توانستند بسیاری از طرح ها را که خارجی ها با تاخیر انجام دهند در کمترین زمان به سرانجام برسانند و با مهندسی معکوس بسیاری از طرح ها را باز تولید کردند .

هیئتی از هواپیماسازی ایران ضمن حضور در استان مرکزی از کارخانه های ماشین سازی، واگن پارس ،آذرآب ، هپکو و صنایع بزرگ اراک با هدف بررسی توانمندیهای استان مرکزی برای توسعه قطعه سازی هواپیما بازدید کردند .