خروش مردم همدان در قدردانی از مقام شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی

به گزارش خبرنگار مهر، مردم ولایتمدار و شهید پرور همدان به پاس قدردانی از مجاهدتهای فرمانده قهرمان، سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی از ساعتها پیش خود را برای شرکت در مراسمی که برای وی در همدان برگزار شده به برنامه رساندهاند و در میدان امام (ره) همدان گردهم آمدهاند.
مردم ولایتمدار همدان همزمان با تشییع پیکر مطهر شهید سپهبد قاسم سلیمانی در زادگاهش گردهم آمدند و به مظهر این شهید والامقام اظهار ارادت کردند.
مردم با مشتهای گره کرده شعار «مرگ بر آمریکا» سر دادند و خواهان انتقام سختی از آمریکای خبیث در پی این جنایت بزرگ شدند.
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