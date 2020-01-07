جهش چشمگیر در حوزه صدور مجوز گلخانه

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا نصیری اظهار داشت: در بخش گلخانه تا سال گذشته مقام دهم کشور را داشتیم و امسال پس از برگزاری جلسات با استاندار و رئیس سازمان جهاد کشاورزی و حمایت‌های شأن و با حذف استعلام‌ها در صدور مجوز برای مالکان زمین و آب که ابتکار عمل هرمزگان بود و با دستور معاون وزیر در سایر استان‌ها اجرایی شد، جهش چشمگیری در حوزه صدور مجوز گلخانه اتفاق افتاد.

وی افزود: در استان ۲۸۵ هکتار گلخانه تا سال گذشته، مجوز صادر شده بود که در سه ماهه اول امسال، مجوز ۳۰۰ هکتار گلخانه در استان صادر شد که مقام نخست کشوری از لحاظ صدور مجوز، سطح زیرکشت و ساخت در سه ماهه اول و دوم سال جاری نصیب هرمزگان شد که هر ۳۰۰ هکتار گلخانه در حال ساخت و بهره برداری است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان در ادامه به تفاهم نامه‌های این سازمان اشاره و خاطرنشان کرد: همچنین تفاهمنامه های ناظرین سوخت و پلاک گذاری ماشین آلات کشاورزی با سازمان جهاد کشاورزی استان، تفاهم نامه محیط زیست با سازمان محیط زیست هرمزگان، تفاهمنامه ناظران صید شناورهای صیادی با اداره کل شیلات هرمزگان، تفاهم نامه نظارت بر ساخت واحدهای مستقر در شهرک‌های کشاورزی با شرکت شهرک‌های کشاورزی استان، تفاهمنامه آموزش، پذیرش طرح‌ها و اشتغال اعضا با بانک کشاورزی استان و تفاهمنامه امور اراضی با مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی و تفاهم نامه آبیاری تحت فشار با مدیریت آب و خاک و امور زیربنایی جهاد کشاورزی در سال‌های ۹۷ و۹۸ منعقد شده است.