محدودیتی در غنی سازی قائل نیستیم/در برجام به تعادل معقولی رسیدیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی صبح امروز (سه شنبه) در حاشیه نشست مجمع گفتگوی تهران در جمع خبرنگاران در مورد برداشت گام پنجم از سوی ایران برای کاهش تعهدات برجامی خود گفت: همان طور که در بیانیه دولت آمده بود ما گام پنجم و نهایی خود را در راستای کاهش تعهدات برجامی برداشتیم و گام دیگری وجود ندارد.

وی با بیان اینکه ما در حوزه غنی‌سازی دیگر هیچ محدودیتی برای خود قائل نیستیم ولی اینکه در صحنه عمل چه اتفاقی بیفتد و ما به چه میزان در داخل کشور غنی سازی کنیم، بستگی به برنامه سازمان انرژی اتمی و نیاز کشور دارد، تاکید کرد: برداشتن این گام به این معنا نیست که برجام تمام شده و یا ایران از برجام خارج شده است بلکه به تعادلی در برجام رسیده‌ایم.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه با بیان اینکه با خروج آمریکا از برجام تعادل موجود در این توافق بین المللی به هم ریخته بود و اکنون ما فکر می‌کنیم با انجام کاهش تعهدات برجامی به تعادل معقولی در برجام رسیدیم، ادامه داد: البته همکاری ما با آژانس ادامه پیدا می‌کند و این آمادگی را داریم که هر موقع طرف‌های مقابل بتواند خواسته‌های ما را تأمین کند و به تعهدات خود در برجام عمل کنند، ما به رویه قبلی باز گردیم.

عراقچی تاکید کرد: امکان بقای برجام وجود دارد به شرطی که طرف‌های مقابل بخواهند.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای همچنین در مورد تهدید اروپایی‌ها در مورد استفاده از مکانیسم ماشه نیز اظهار کرد: طبیعی است که این موضوعات شرایطی را ایجاد می‌کند ما به پایان برجام سریع‌تر نزدیک شویم.

وی ادامه داد: همان طور که ایران در زمان خروج آمریکا از برجام به صورت مدبرانه برخورد کرد، این انتظار وجود دارد که طرف‌های مقابل نیز مدبرانه و با تدبیر برخورد کنند و از افزایش تنش خودداری کنند.

معاون سیاسی وزیر خارجه در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاران در مورد وضعیت منطقه بعد از ترور سردار قاسم سلیمانی گفت: با این اتفاق همه معادلات منطقه‌ای تغییر کرده است و ما با معادله جدیدی در منطقه مواجه هستیم که می‌توان از آن به عنوان آغاز پایان حضور آمریکا در منطقه یاد کرد.

این دیپلمات ارشد کشورمان ادامه داد: معتقد هستم که مهمترین برکت شهادت سردار سلیمانی و خون این سردار بزرگ این است که روند خروج آمریکا از منطقه آغاز شده است و ما طلیعه این موضوع را با رأی پارلمان عراق مبنی بر لزوم خروج نیروهای نظامی آمریکا از این کشور مشاهده می‌کنیم و مطمئن هستیم که این روند ادامه پیدا می‌کند.

این دیپلمات ارشد کشورمان در مورد اظهارات نخست وزیر عراق در پارلمان این کشور مبنی بر اینکه قاسم سلیمانی حامل جواب ایران به پیام عربستان بوده و قرار بوده و در صبح روز جمعه با سلیمانی در مورد این موضوع دیداری داشته باشد گفت: از آنچه که در این زمینه مطرح شده اطلاع دقیقی ندارم ولی می دانم سردار سلیمانی به دنبال ایجاد صلح در عراق و کمک به مردم و دولت این کشور بودند و در واقع مأموریت صلح سازی داشتند.