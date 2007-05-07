بازدید حجت الاسلام خاموشی از نمایشگاه / گفتگوی کوتاه با قیصر امین پور / داستان کوتاهی از ناصر الدین شاه

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از سه ماهی که از طرح بحث نمایشگاه کتاب در رسانه های مختلف می گذرد بالاخره مسئولین پذیرفتند که مشکلی در این زمینه وجود دارد و بنا به اعلام گویا در صدد رفع این مشکلات هستند . در روز چهارم از برگزاری نمایشگاه وقتی وارد صحن اصلی مصلی شدم جلال ذکایی معاون هماهنگی و ارتباطات اولین چیزی که گفت این بود که در صورت باریدن باران هیچ مشکلی وجود ندارد ، این درحالی است که درجه گرمای هوای نمایشگاه به گفته رادیو نمایشگاه بیش از 30 درجه سانتیگراد و به 32 درجه رسیده است .

نا آشنایی با اصطلاحات مصلایی

یک نکته ای که در مورد بازدیدکنندگان از نمایشگاه وجود دارد و مسئله را کمی جالب کرده است آشنا نبودن مردم با این مکان است. از این گذشته برخی اصلا با مفاهیمی مانند رواق ، شبستان ، صحن و... کاملا بیگانه اند و البته ایراد از خودشان است و این هیچ ربطی به برگزارکنندگان ندارد .

خانمی داشت دنبال رواق غربی می گشت . کسی او را به سمت چپ هدایت می کرد اما پیرمردی می گفت باید از سمت راست بروید. گفت پشت شبستان یک صحن بزرگ است و سمت راست آن می شود رواق غربی و ... . بنده خدا در حالی که هاج و واج نگاه می کرد دوباره پرسید شبستان کجا است؟ راهنمای اولی سمت راست را نشان داد اما پیرمرد با عصبانیت گفت نخیر آن جا دستشویی است و شبستان از آن طرف است و خانمی که دنبال آدرس ناشران دانشگاهی می گشت همچنان متحیر ایستاده بود .

یکی دیگر از دیدنیهای نمایشگاه توقفگاه اتوبوسهای شهرستانی است . در این مکان برخورد انواع فرهنگها - البته بدون ارتباط به هانتیگتون - را مشاهده می کنیم . جوانانی که از زاهدان آمده بودند با همان لباسهای محلی نشسته بودند پای گاز پیک نیکی و داشتند روغن داغ می کردند . یکی داشت سیب زمینی خرد می کرد و دیگری هم در کار پوست کندن پیاز بود اما مشخص نبود غذایی که آماده می شود چیست .





مشکلی که کماکان در نمایشگاه ( مصلی ) وجود دارد بحران زباله است که دارد کم کم تبدیل به مسئه ای می شود که ستاد بحران باید برایش تصمیم بگیرد . از این گذشته وقتی وارد سالن ناشران داخلی می شوید گرمای هوا توجه تان را جلب می کند. در این روز برای فرار از گرمای شبستان به سرای اهل قلم پناه بردم البته یک انگیزه دیگر هم در این تصمیم دخیل بود و آن هم تشویق به دریافت بن کتاب در این سرا بود که مسئولین سرای اهل قلم قول دادن بن کتاب به مراجعه کنندگان را می دهند.

یکی دیگر از دیدنیهای جالب نمایشگاه دوره گردی ناشرانی است که قبلا گفته شد که مشغول مگس پرانی هستند. این دسته از ناشران که چیز دندانگیری برای فروش به مردم ندارند از اول صبح از این سر نمایشگاه به آن سر نمایشگاه می روند و مشغول خاطره گویی یا کری خواندن برای همکارانشان می شوند... این هم برای خودش کاری است .

یک اتفاق دیگر هم سقوط و تخریب یکی از غرفه های انتهای سالن ناشران داخلی بود که به دلیل تکیه دادن یکی از خانم های بازدید کننده از بیخ و بن کنده شد. غرفه مذکور گویا به این دلیل که به هیچ جا به جز خودش بند نبوده است از هم جدا و سرنگون شد.

بازدید رئیس سازمان تبلیغات از نمایشگاه

روز شنبه یکی دیگر از اتفاقاتی که در بخش ناشران داخلی رخ داد حضور دکتر سید مهدی خاموشی - رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بود . وقتی حاج آقا خاموشی را دیدم به رسم ادب جلو رفتم و سلام کردم و اوضاع و احوال بخش ناشران داخلی را پرسیدم . ایشان در عین حالی که برای بازدید از غرفه نشر سوره و امیرکبیر آمده بود از غرفه های ناشران مذهبی دیگر هم بازدید کرد . با او در مورد کتابهای دینی صحبت کردم . دکتر خاموشی با اشاره به کثرت تولیدات در این حوزه به این نکته تاکید کرد که کتاب مذهبی تنها کتابی نیست که در مورد موضوعی دینی صحبت کرده باشد بلکه باید مبتنی بر سند تاریخی هم باشد .

گفتگوی کوتاه با قیصر امین پور



دیروز همچنین موفق شدم با دکتر قیصر امین پور گپ کوتاهی بزنم . برخی از غرفه دارها تا امین پور را دیدند با خواهش سعی در کشاندن وی به غرفه شان می کردند تا از این طریق توجه مردم را جلب کنند . در این میان یکی از غرفه دارها اعلام کرد که به زودی کتابی از دکتر به چاپ خواهد رساند و مردم در مورد این کتاب از شاعر سوال کردند که وی بلافاصله این موضوع را رد کرد و از مسئولین غرفه سوال کرد که چرا چنین چیزی را می گویند و مسئول غرفه هم به شوخی گفت خوب یکی از کتابهایتان را به ما هم بدهید .

از فرصت استفاده کرده و از دکتر امین پور در مورد وضعیت جلسات خانه شاعران سوال کردم که گفت این جلسات عصر روز های پنجشنبه برگزار می شود . گویا با شهرداری در ادامه حضور در مکان خانه شاعران به توافق رسیده اند اما همچنان مشکل بودجه دارند .

بهاء الدین خرمشاهی هم در غرفه انتشارات سروش نشسته بود و با چند تن از اساتید فلسفه در مورد ماهیت وجود و موجود بحث می کرد . مردم هم ایستاده بودند و نگاه می کردند . هرچند شاید چیزی متوجه نمی شدند اما استدلال یکی از حاضران در مورد این که اگر خروسی در شیکاگو قوقولی قوقو کند ممکن است اثرات وضعی آن در سانفرانسیسکو طوفانی به پا کند!

با استاد خرمشاهی راهی شدم و به دنبال غرفه دائره المعارف تشیع که بالاخره پیدا شد. در اینجا گویا جوانی کلمه ای به خرمشاهی گفت که وی بر آشفت و شروع کرد در مورد زندگی خود و احترام به ائمه و اهل بیت برای وی توضیح دادن.

داستانی که ناصر الدین شاه نوشت

یکی از پدیده های نمایشگاه امسال انتشار و فروش داستانی است که ناصر الدین شاه قاجار سلطان دویست سال قبل نوشته است . ناشر این کتاب موسسه مطالعات تاریخ معاصر تبلیغ خوبی روی این کتاب انجام داده است . اصل اثر ، داستانی چند صفحه ای است که به صورت فاکسیمیله ( چاپ عکسی ) به همراه اضافات و توضیحاتی منتشر شده و مقدمه مفصلی هم برآن نوشته شده است . لابد به این ترتیب از این پس باید تاریخ داستان نویسی معاصر فارسی را باید به زمان ناصر الدین شاه عقب ببریم .

بنویسیم بیستمین بخوانیم اولین نمایشگاه

یکی از ناشران بخش دانشگاهی و تخصصی نمایشگاه با انتقاد از آماده نبودن سالنهای این بخش گفت : چهار روز از نمایشگاه گذشته ولی امکانات رفاهی هنوز مهیا نیست . روزهای نخست برق و موکت و کف رواق ها وضعیت مناسبی نداشت و انگار این نخستین نمایشگاه کتابی است که دارد برگزار می شود . ما اعتقاد داریم که با این وضعیت نمی توان گفت مسئولین بیست دوره نمایشگاه برگزار کرده اند . اصلا چه اصراری داشتند که نمایشگاه را به مصلی بیاورند و برگزاری دوپاره آن از این وضعیت بهتر است . وی اظهار امیدواری می کند که در روزهای آینده و تا پایان این رویداد مشکلات به مرور برطرف شود .

عصر ارتباطات !

نمایشگاه کتاب تهران تلفن ندارد ، این مکان آنتن تلفن هم ندارد... . اشتباه نکنید این یک قطعه از یک شعر مدرن نیست بلکه واقعیتی است که در نمایشگاه دیده می شود . متاسفانه برای استفاده از تلفن باید از مصلی خارج شد . شاید این یکی از حسن های نمایشگاه باشد اما حداقل باید جلوی در ورودی مصلی تهران تابلویی نصب کنند که هشدار می دهد : " تلفن همراه خود را خاموش کنید ! " .