دبیرکل ناتو خواستار خویشتنداری از سوی ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو با بیان اینکه اعضای این سازمان پشت آمریکا در خاورمیانه ایستاده‌اند، در عین حال خواستار کاهش تنش‌ها در منطقه شد.

وی با بیان اینکه در جلسه روز گذشته ناتو، متحدان خواستار خویشتنداری و کاهش تنش شدند، تصریح کرد: «یک درگیری جدید مورد علاقه هیچ کسی نیست. بنابراین ایران باید از دست زدن به خشونت و تحریک بیشتر خودداری کند.

گزارش خبرگزاری رویترز حاکی است که ایالات متحده آمریکا در این نشست، دلایل اقدام خود در حمله به کاروان حامل قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را در اختیار اعضای ناتو گذاشته است.

استولتنبرگ همچنین مدعی شد: «همه متحدان [در ناتو] برای سال‌ها از فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران در پهنه منطقه خاورمیانه ابراز نگرانی می‌کردند. ما روی این مسئله توافق داریم که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. ما نگران آزمایش‌های موشکی ایران هستیم و در محکوم کردن حمایت ایران از گروه‌های مختلف تروریستی متفق‌القول هستیم».